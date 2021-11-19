Додон призвал придать отношениям с Россией новый импульс
Экс-президент Молдавии Додон призвал придать отношениям с Россией новый импульс
КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что отношениям Молдавии и России нужен новый импульс, чтобы восстановить сотрудничество в различных областях.
"Сегодня мы отмечаем важную историческую дату: 19 ноября 2001 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Двусторонние отношения между нашими странами нуждаются в новом импульсе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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По его словам, необходимо восстановить и продолжить реализацию всех совместных проектов. Молдавии стоит более активно участвовать во всех проектах интеграции на постсоветском пространстве, в частности в Зоне свободной торговли стран СНГ. Кроме того, по мнению Додона, если Кишинев объединит усилия со странами-гарантами и в первую очередь с РФ, это поможет окончательному урегулированию приднестровского конфликта. Столь же важным Додон считает сохранение традиционных исторических, культурных, семейных ценностей, и большую роль в этом должна сыграть Русская православная церковь, в состав которой входит и Молдавская митрополия.
"История последних 30 лет нас многому научила. И в первую очередь тому, что порознь, в отрыве друг от друга, нашим странам не выжить. Мы связаны друг с другом многовековыми узами, разрыв которых становится тяжким ударом по нашим народам, по отдельным людям и семьям", – добавил он.
Додон подчеркивает, что Молдавия должна быть в общем экономическом и цивилизационном пространстве с Россией.
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