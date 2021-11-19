https://ria.ru/20211119/immunitet-1759817213.html

Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов

Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов - РИА Новости, 19.11.2021

Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 67,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:45

2021-11-19T14:45

2021-11-19T15:43

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москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 67,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 октября коллективный иммунитет 67,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 080 506 человек, а полную - 5 538 247 человек.Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 69,6%."По состоянию на 19 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 256 971, полная вакцинация - 3 951 881, коллективный иммунитет - 69,6% ", - сообщается в разделе о Московской области.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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