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Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов
Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов - РИА Новости, 19.11.2021
Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 67,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:45
2021-11-19T15:43
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 67,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 22 октября коллективный иммунитет 67,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 080 506 человек, а полную - 5 538 247 человек.Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 69,6%."По состоянию на 19 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 256 971, полная вакцинация - 3 951 881, коллективный иммунитет - 69,6% ", - сообщается в разделе о Московской области.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:45 19.11.2021 (обновлено: 15:43 19.11.2021)
 
Уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 67 процентов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 67 процентов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 67,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 22 октября коллективный иммунитет 67,1%", - сообщается на сайте в разделе о Москве.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 6 080 506 человек, а полную - 5 538 247 человек.
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 69,6%.
"По состоянию на 19 ноября: вакцинация первым компонентом - 4 256 971, полная вакцинация - 3 951 881, коллективный иммунитет - 69,6% ", - сообщается в разделе о Московской области.
 
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