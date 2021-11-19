https://ria.ru/20211119/gretsiya-1759776525.html

Греция заявила протест Албании из-за выставки фотографий и карт

Греция заявила протест Албании из-за выставки фотографий и карт - РИА Новости, 19.11.2021

Греция заявила протест Албании из-за выставки фотографий и карт

Посольство Греции в Тиране выступило с решительным протестом и немедленно потребовало объяснений от администрации президента Албании Илира Меты относительно... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:59

2021-11-19T11:59

2021-11-19T11:59

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АФИНЫ, 19 ноя – РИА Новости. Посольство Греции в Тиране выступило с решительным протестом и немедленно потребовало объяснений от администрации президента Албании Илира Меты относительно выставки фотографий и карт, посвященных "геноциду цамидов" и "оккупации албанских территорий Грецией", сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на дипломатические источники."Эти фотографии, которые были размещены на внешней ограде президентского дворца Албании, сопровождаются обвинениями в адрес нашей страны в отношении "геноцида цамидов", а также картами, на которых большая часть Греции показана как "оккупированные албанские территории", - сообщает ТВ.Диписточники отмечают, что организаторы устроили экскурсию по выставке президенту Албании.В Албании периодически появляются обвинения в адрес Греции "в геноциде 100 тысяч албанцев в Цамурии" (Чамерия в албанском написании). Жители этого региона на севере Греции - перешедшие в ислам христиане, которых называют албанцами-мусульманами - во время Второй мировой войны сотрудничали с фашистами, организовали свои батальоны, зверствовали и после войны вынуждены были бежать. Их имущество по решению суда было конфисковано.Сейчас Албания выдвигает территориальные и имущественные претензии к Греции, обвиняет в геноциде цамидов и требует "решения проблемы Цамурия". В Афинах не признают такую проблему, заявляя, что пособники немецких нацистов осуждены судом.

https://ria.ru/20211011/albaniya-1753932580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/serbiya-1596403198.html

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в мире, афины, греция, тирана (город), илир мета