https://ria.ru/20211119/granitsa-1759873248.html

Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше

Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше - РИА Новости, 19.11.2021

Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше

Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов и хотят возобновить его работу, говорится в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:09

2021-11-19T18:09

2021-11-19T18:21

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ирак

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов и хотят возобновить его работу, говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября."Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал Анатолий Лаппо, ответил на вчерашнее письмо с предупреждением о закрытии железнодорожного пункта пропуска в Кузнице. Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги-Кузница. Одновременно белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", - говорится в сообщении.По словам польских пограничников, председатель белорусского Погранкомитета проинформировал, что большинство иностранцев, которые ранее находились непосредственно у линии границы, размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги", а остальные вылетели 18 ноября эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.Также, по словам польских пограничников, генерал Лаппо заявил, что сотрудники Погранкомитета Белоруссии "предпринимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с иностранцами в районе автодорожного пограничного перехода Брузги-Кузница"."При этом белорусская сторона отметила, что готова возобновить движение по этому пограничному переходу", - говорится в сообщении.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211119/soobschenie-1759836374.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-19T18:09 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, граница, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, ирак