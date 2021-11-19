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Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше
Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше - РИА Новости, 19.11.2021
Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше
Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов и хотят возобновить его работу, говорится в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:09
2021-11-19T18:21
в мире
граница
белоруссия
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
ирак
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов и хотят возобновить его работу, говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября."Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал Анатолий Лаппо, ответил на вчерашнее письмо с предупреждением о закрытии железнодорожного пункта пропуска в Кузнице. Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги-Кузница. Одновременно белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", - говорится в сообщении.По словам польских пограничников, председатель белорусского Погранкомитета проинформировал, что большинство иностранцев, которые ранее находились непосредственно у линии границы, размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги", а остальные вылетели 18 ноября эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.Также, по словам польских пограничников, генерал Лаппо заявил, что сотрудники Погранкомитета Белоруссии "предпринимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с иностранцами в районе автодорожного пограничного перехода Брузги-Кузница"."При этом белорусская сторона отметила, что готова возобновить движение по этому пограничному переходу", - говорится в сообщении.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, граница, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, ирак
18:09 19.11.2021 (обновлено: 18:21 19.11.2021)
 
Минск хочет возобновить работу погранпропуска Кузница, заявили в Польше

Погранслужба Польши: Минск хочет возобновить работу пункта пропуска Кузница на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Белорусские пограничники проинформировали польскую сторону, что вблизи пункта пропуска Кузница больше нет мигрантов и хотят возобновить его работу, говорится в сообщении Пограничной стражи Польши.
Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября.
Польские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:55
В Белоруссии сообщили о намерении Польши приостановить грузовое сообщение
"Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал Анатолий Лаппо, ответил на вчерашнее письмо с предупреждением о закрытии железнодорожного пункта пропуска в Кузнице. Белорусская сторона хотела бы возобновить движение по пограничному переходу Брузги-Кузница. Одновременно белорусская сторона заявляет, что там больше нет людей, которые могли бы представлять угрозу для польских служб", - говорится в сообщении.
По словам польских пограничников, председатель белорусского Погранкомитета проинформировал, что большинство иностранцев, которые ранее находились непосредственно у линии границы, размещено в транспортно-логистическом центре "Брузги", а остальные вылетели 18 ноября эвакуационным рейсом из Минска в Ирак.
Также, по словам польских пограничников, генерал Лаппо заявил, что сотрудники Погранкомитета Белоруссии "предпринимают все необходимые меры для урегулирования ситуации с иностранцами в районе автодорожного пограничного перехода Брузги-Кузница".
"При этом белорусская сторона отметила, что готова возобновить движение по этому пограничному переходу", - говорится в сообщении.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреГраницаБелоруссияПольшаМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинскИрак
 
 
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