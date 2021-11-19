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Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь

Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь - РИА Новости, 19.11.2021

Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь

Министерство юстиции Грузии предлагает заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили перевести его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:21

2021-11-19T14:21

2021-11-19T14:37

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Грузии предлагает заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили перевести его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, заявил министр юстиции Рати Брегадзе."Мы предлагаем перевести его в военный госпиталь минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность со стороны государства будет максимально защищено", - сказал Брегадзе на брифинге.Также министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили будет возвращен в руставскую тюрьму после завершения курса лечения в горийском военном госпитале, заявил министр юстиции Рати Брегадзе."После завершения курса лечения он будет переведен в пенитенциарное учреждение номер 12 в Рустави", - сказал Брегадзе на брифинге. Он добавил, что если на территории клиники и руставской тюрьмы сторонники Саакашвили будут проводить манифестации или попробуют помешать процессу его перевода, экс-президент будет возвращен в глданскую тюрьму.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211119/saakashvili-1759751888.html

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