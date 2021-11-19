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Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь
Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь - РИА Новости, 19.11.2021
Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь
Министерство юстиции Грузии предлагает заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили перевести его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:21
2021-11-19T14:37
в мире
грузия
задержание саакашвили в грузии
ираклий гарибашвили
гори
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Грузии предлагает заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили перевести его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, заявил министр юстиции Рати Брегадзе."Мы предлагаем перевести его в военный госпиталь минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность со стороны государства будет максимально защищено", - сказал Брегадзе на брифинге.Также министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили будет возвращен в руставскую тюрьму после завершения курса лечения в горийском военном госпитале, заявил министр юстиции Рати Брегадзе."После завершения курса лечения он будет переведен в пенитенциарное учреждение номер 12 в Рустави", - сказал Брегадзе на брифинге. Он добавил, что если на территории клиники и руставской тюрьмы сторонники Саакашвили будут проводить манифестации или попробуют помешать процессу его перевода, экс-президент будет возвращен в глданскую тюрьму.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, задержание саакашвили в грузии, ираклий гарибашвили, гори
14:21 19.11.2021 (обновлено: 14:37 19.11.2021)
 
Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь

Глава Минюста Грузии Брегадзе предложил перевести Саакашвили в военный госпиталь

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции Грузии предлагает заключенному бывшему президенту Михаилу Саакашвили перевести его из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
"Мы предлагаем перевести его в военный госпиталь минобороны имени Георгия Абрамишвили. Это место, где его здоровье и безопасность со стороны государства будет максимально защищено", - сказал Брегадзе на брифинге.
Также министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что Саакашвили будет возвращен в руставскую тюрьму после завершения курса лечения в горийском военном госпитале, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
"После завершения курса лечения он будет переведен в пенитенциарное учреждение номер 12 в Рустави", - сказал Брегадзе на брифинге.
Он добавил, что если на территории клиники и руставской тюрьмы сторонники Саакашвили будут проводить манифестации или попробуют помешать процессу его перевода, экс-президент будет возвращен в глданскую тюрьму.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 10:29
Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи
 
В миреГрузияЗадержание Саакашвили в ГрузииИраклий ГарибашвилиГори
 
 
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