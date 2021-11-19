Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/gosoblako-1759801404.html
Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака
Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака - РИА Новости, 19.11.2021
Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака
Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа", соответствующий проект... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:43
2021-11-19T13:43
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942849_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_73cb184ad0fd1c6fcfa621a83cc20fd2.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа", соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона… разработан в целях закрепления в законодательстве понятия государственной единой облачной платформы (далее – ГосОблако). Введение в правовое поле определения ГосОблака позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных", - говорится в пояснительной записке к документу.Документ определяет гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики. Государственная единая облачная платформа, как указано в законопроекте, управляется "государственной информационной системой управления распределённой информационно-коммуникационной инфраструктурой", которая предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС), Фонд социального страхования.Как говорится в пояснительной записке, эксперимент "уже показал положительное влияние использования ГосОблака" в деятельности органов власти и государственных внебюджетных фондов.В апреле стало известно, что правительство РФ расширит эксперимент, который продлится до конца 2022 года. Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.
https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html
https://ria.ru/20211119/proverka-1759727774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576942849_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_5eb3ec5e95c6e67f9d3ae4ccf292df1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
13:43 19.11.2021
 
Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака

Минцифры предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако"

© Depositphotos / GorodenkoffДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Depositphotos / Gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа", соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект федерального закона… разработан в целях закрепления в законодательстве понятия государственной единой облачной платформы (далее – ГосОблако). Введение в правовое поле определения ГосОблака позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных", - говорится в пояснительной записке к документу.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 04:15
Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
Документ определяет гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики. Государственная единая облачная платформа, как указано в законопроекте, управляется "государственной информационной системой управления распределённой информационно-коммуникационной инфраструктурой", которая предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.
Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС), Фонд социального страхования.
Как говорится в пояснительной записке, эксперимент "уже показал положительное влияние использования ГосОблака" в деятельности органов власти и государственных внебюджетных фондов.
В апреле стало известно, что правительство РФ расширит эксперимент, который продлится до конца 2022 года. Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.
QR-код - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
00:31Распространение коронавируса
Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ГД хотят изменить бесплатный проезд на общественном транспорте для детей
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Лента новостейМолния
В ГД хотят изменить бесплатный проезд на общественном транспорте для детейЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19