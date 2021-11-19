https://ria.ru/20211119/gosoblako-1759801404.html

Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака

Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака - РИА Новости, 19.11.2021

Минцифры предложило ввести в законодательство понятие гособлака

Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа", соответствующий проект... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:43

2021-11-19T13:43

2021-11-19T13:43

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа", соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Проект федерального закона… разработан в целях закрепления в законодательстве понятия государственной единой облачной платформы (далее – ГосОблако). Введение в правовое поле определения ГосОблака позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных", - говорится в пояснительной записке к документу.Документ определяет гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики. Государственная единая облачная платформа, как указано в законопроекте, управляется "государственной информационной системой управления распределённой информационно-коммуникационной инфраструктурой", которая предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба (ФТС), Фонд социального страхования.Как говорится в пояснительной записке, эксперимент "уже показал положительное влияние использования ГосОблака" в деятельности органов власти и государственных внебюджетных фондов.В апреле стало известно, что правительство РФ расширит эксперимент, который продлится до конца 2022 года. Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.

https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html

https://ria.ru/20211119/proverka-1759727774.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия