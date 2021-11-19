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Губернатор Калининградской области заболел COVID-19
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:20
2021-11-19T15:20
2021-11-19T16:44
распространение коронавируса
калининградская область
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коронавирус covid-19
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КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается", - сказал Лысков.По его словам, сейчас губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте.Ранее глава региона прошел иммунизацию от коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года он стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор". В марте 2021 года он рассказал, что заболел через 6 дней после того, как получил первый компонент вакцины. В июне Алиханов принял решение пройти ревакцинацию препаратом "Спутник V"."Он ревакцинирован, именно этим во многом объясняется легкое течение", - уточнил руководитель пресс-службы губернатора.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759814383.html
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калининградская область, антон алиханов, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество, россия
15:20 19.11.2021 (обновлено: 16:44 19.11.2021)
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19
Губернатор Калининградской области Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19