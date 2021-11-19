Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/glava-1759827932.html
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:20
2021-11-19T16:44
распространение коронавируса
калининградская область
антон алиханов
коронавирус covid-19
москва
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150565/24/1505652463_0:56:3309:1917_1920x0_80_0_0_ccafb1cabd3f5923a49a171f58bfb493.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков."У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается", - сказал Лысков.По его словам, сейчас губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте.Ранее глава региона прошел иммунизацию от коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года он стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор". В марте 2021 года он рассказал, что заболел через 6 дней после того, как получил первый компонент вакцины. В июне Алиханов принял решение пройти ревакцинацию препаратом "Спутник V"."Он ревакцинирован, именно этим во многом объясняется легкое течение", - уточнил руководитель пресс-службы губернатора.
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759814383.html
калининградская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150565/24/1505652463_147:0:3088:2206_1920x0_80_0_0_dcc8fa78266c1d3464d9da4d77ccaa69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининградская область, антон алиханов, коронавирус covid-19, москва, здоровье - общество, россия
15:20 19.11.2021 (обновлено: 16:44 19.11.2021)
 
Губернатор Калининградской области заболел COVID-19

Губернатор Калининградской области Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19

© Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской областиГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается", - сказал Лысков.
По его словам, сейчас губернатор находится на изоляции на своем рабочем месте.
Ранее глава региона прошел иммунизацию от коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года он стал добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", созданной научным центром "Вектор". В марте 2021 года он рассказал, что заболел через 6 дней после того, как получил первый компонент вакцины. В июне Алиханов принял решение пройти ревакцинацию препаратом "Спутник V".
"Он ревакцинирован, именно этим во многом объясняется легкое течение", - уточнил руководитель пресс-службы губернатора.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
14:36Распространение коронавируса
Голикова заявила об ухудшении эпидобстановки в трех регионах
 
Распространение коронавирусаКалининградская областьАнтон АлихановКоронавирус COVID-19МоскваЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ГД хотят изменить бесплатный проезд на общественном транспорте для детей
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Лента новостейМолния
В ГД хотят изменить бесплатный проезд на общественном транспорте для детейЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19