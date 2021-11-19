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https://ria.ru/20211119/gipertoniya-1759857639.html
Гипертоников предупредили о смертельно опасной болезни
Названо смертельно опасное последствие гипертонии - РИА Новости, 19.11.2021
Гипертоников предупредили о смертельно опасной болезни
Гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски, заявила... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:14
2021-11-19T22:46
здоровье - общество
бостонский университет
здоровье
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски, заявила группа ученых из Медицинской школы Бостонского университета. Результаты исследований они опубликовали в журнале Epilepsia.Специалисты проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, возраст которых в среднем составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии, при этом у страдающих гипертонией эта опасная болезнь возникала в два раза чаще.После исключения из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты от случая к случаю, выяснилось, что гипертония связана с повышением вероятности развития эпилепсии в 2,44 раза. По мнению ученых, прием необходимых лекарств может снизить риск возникновения этой болезни.Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов людей страдают эпилепсией — одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальном масштабе.
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здоровье - общество, бостонский университет, здоровье
17:14 19.11.2021 (обновлено: 22:46 19.11.2021)
 
Названо смертельно опасное последствие гипертонии

Американские ученые: у больных гипертонией в два раза выше риск развития эпилепсии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако медикаментозное лечение высокого давления снижает риски, заявила группа ученых из Медицинской школы Бостонского университета. Результаты исследований они опубликовали в журнале Epilepsia.
Специалисты проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, возраст которых в среднем составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии, при этом у страдающих гипертонией эта опасная болезнь возникала в два раза чаще.
После исключения из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты от случая к случаю, выяснилось, что гипертония связана с повышением вероятности развития эпилепсии в 2,44 раза. По мнению ученых, прием необходимых лекарств может снизить риск возникновения этой болезни.
Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов людей страдают эпилепсией — одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальном масштабе.
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Здоровье - ОбществоБостонский университетЗдоровье
 
 
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