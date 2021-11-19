https://ria.ru/20211119/gaz-1759803185.html

Германия пошла против России и подставила всю Европу

Advance: останавливая "Северный поток — 2", Германия стреляет себе в ногу - РИА Новости, 19.11.2021

Германия пошла против России и подставила всю Европу

Приостановка сертификации "Северного потока — 2" — осознанное желание разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и ЕС, которое способно реально навредить только РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:49

2021-11-19T13:49

2021-11-19T14:05

экономика

сша

ангела меркель

еврокомиссия

свободная демократическая партия германии

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Приостановка сертификации "Северного потока — 2" — осознанное желание разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и ЕС, которое способно реально навредить только европейским странам, заявил обозреватель хорватского издания Advance."По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе", — уверен автор.Он сравнил препоны, которые страны Запада выставили газопроводу, с отказом от сертификации "Спутник V".Среди причин подобного поведения Берлина журналист назвал влияние Вашингтона."США много лет давят на Германию, чтобы та отказалась от проекта. Даже когда газопровод уже был почти завершен, Вашингтон считал, что может, надавив на Берлин, остановить проект. Когда же его все-таки закончили, США выбрали новую тактику и начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести". Сейчас, в последние дни правления канцлера Ангелы Меркель, Германия именно это и делает", — заявил он.При этом обозреватель не увидел поводов для позитивных прогнозов после смены власти в Германии. По его мнению, Меркель долгое время сохраняла баланс отношений как с Вашингтоном, так и с Москвой, однако приходящая ей на смену коалиция "Социал-демократической партии Германии", "Зеленых" и "Свободной демократической партии Германии" способна отказаться от подобной политики."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211119/potok-1759733242.html

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

сша

балтийское море

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-11-19T13:49 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, ангела меркель, еврокомиссия, свободная демократическая партия германии, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия