Германия пошла против России и подставила всю Европу

13:49 19.11.2021 (обновлено: 14:05 19.11.2021)
Advance: останавливая "Северный поток — 2", Германия стреляет себе в ногу
Advance: Германия блокирует "Северный поток — 2", но стреляет в ногу и себе, и Евросоюзу
© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Ангела Меркель в ожидании вручения свидетельства об увольнении
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Приостановка сертификации "Северного потока — 2" — осознанное желание разрушить немногие оставшиеся связи Москвы и ЕС, которое способно реально навредить только европейским странам, заявил обозреватель хорватского издания Advance.
"По утверждениям немецкой стороны, штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом между Россией и Германией, должна находиться в Германии, а не в Швейцарии, как сейчас. В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе", — уверен автор.
Он сравнил препоны, которые страны Запада выставили газопроводу, с отказом от сертификации "Спутник V".
Среди причин подобного поведения Берлина журналист назвал влияние Вашингтона.
"США много лет давят на Германию, чтобы та отказалась от проекта. Даже когда газопровод уже был почти завершен, Вашингтон считал, что может, надавив на Берлин, остановить проект. Когда же его все-таки закончили, США выбрали новую тактику и начали требовать от Германии гарантий того, что она заблокирует газопровод в случае, если "Россия будет плохо себя вести". Сейчас, в последние дни правления канцлера Ангелы Меркель, Германия именно это и делает", — заявил он.
При этом обозреватель не увидел поводов для позитивных прогнозов после смены власти в Германии. По его мнению, Меркель долгое время сохраняла баланс отношений как с Вашингтоном, так и с Москвой, однако приходящая ей на смену коалиция "Социал-демократической партии Германии", "Зеленых" и "Свободной демократической партии Германии" способна отказаться от подобной политики.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.
Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>