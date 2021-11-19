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Лучшие фото недели: девушка и штурмовик, пенная вечеринка и полчище крабов
Лучшие фото недели: девушка и штурмовик, пенная вечеринка и полчище крабов - РИА Новости, 19.11.2021
Лучшие фото недели: девушка и штурмовик, пенная вечеринка и полчище крабов
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 19.11.2021
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фото
мода
выборы
колумбия
индонезия
софия (город)
афины
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
колумбия
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софия (город)
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фото, фото, мода, выборы, колумбия, индонезия, софия (город), афины, мельбурн, даллас, белоруссия, сочи, венесуэла, канада, монтевидео (город), барбадос, новосибирск, куала-лумпур, польша, аргентина, большой театр, тихоокеанский флот вмф россии, книга рекордов гиннесса, у никитских ворот (театр), протесты, dubai airshow, мигранты, дубай, кабул, детройт ред уингз, даллас старз, мандарины, коронавирус covid-19
12:43 19.11.2021 (обновлено: 13:34 19.11.2021)
 

Лучшие фото недели: девушка и штурмовик, пенная вечеринка и полчище крабов

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Rodrigo Abd

Выпускники медицинских вузов 2020 года на параде в аргентинском городе Росарио в честь окончания учебы. Празднование состоялось с опозданием на год из-за коронавирусных ограничений.

Выпускники медицинских колледжей 2020 года во время выпускного парада в Росарио, Аргентина
1 из 30

Выпускники медицинских вузов 2020 года на параде в аргентинском городе Росарио в честь окончания учебы. Празднование состоялось с опозданием на год из-за коронавирусных ограничений.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.

Мигранты на погранпереходе Брузги - Кузница на польско-белорусской границе
2 из 30

Мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

Мобильное голосование в первом туре президентских выборов и парламентских выборов в Софии.

Сбор голосов в первом туре президентских выборов и парламентских выборов в Софии. 14 ноября 2021 года
3 из 30

Мобильное голосование в первом туре президентских выборов и парламентских выборов в Софии.

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Тарасенко в сцене из спектакля "Лолита" Марка Розовского в театре "У Никитских ворот".

Актриса Алиса Тарасенко в роли Лолиты в сцене из спектакля Лолита в постановке Марка Розовского в театре У Никитских ворот в Москве
4 из 30

Актриса Алиса Тарасенко в сцене из спектакля "Лолита" Марка Розовского в театре "У Никитских ворот".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Jennifer Gauthier

Эвакуация коровы из затопленного сарая в Канаде.

Эвакуация коров из затопленного сарая в Британской Колумбии, провинция Канады
5 из 30

Эвакуация коровы из затопленного сарая в Канаде.

© REUTERS / Jennifer Gauthier
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Бойцы разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.

Учения морской пехоты Тихоокеанского флота
6 из 30

Бойцы разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2021 / William West

Показ коллекции местных дизайнеров на Неделе моды в Мельбурне.

Модель на Неделе моды в Мельбурне
7 из 30

Показ коллекции местных дизайнеров на Неделе моды в Мельбурне.

© AFP 2021 / William West
© AP Photo / Petros Giannakouris

Девочки набирают воду в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.

Девочки набирают воду в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле, Афганистан
8 из 30

Девочки набирают воду в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.

© AP Photo / Petros Giannakouris
© AP Photo / Felix Marquez

Мигрантов из Центральной Америки перевозят в мексиканский муниципалитет Хесус-Карранса.

Мигрантов из Центральной Америки перевозят в Хесус-Каррансе, Мексика
9 из 30

Мигрантов из Центральной Америки перевозят в мексиканский муниципалитет Хесус-Карранса.

© AP Photo / Felix Marquez
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
10 из 30

Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Rodrigo Abd

Выпускники медицинских вузов на пенной вечеринке в Росарио.

Выпускники медицинских вузов на пенной вечеринке в честь выпускного в Росарио, Аргентина
11 из 30

Выпускники медицинских вузов на пенной вечеринке в Росарио.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© Dibyangshu Sarkar

Муниципальный работник травит комаров в трущобах Калькутты.

Муниципальный работник травит комаров в Калькутте
12 из 30

Муниципальный работник травит комаров в трущобах Калькутты.

© Dibyangshu Sarkar
© AFP 2021 / Federico Parra

В Венесуэле собрали самый большой на свете оркестр. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, 12 тысяч музыкантов сыграли "Славянский марш" Чайковского.

Национальный оркестр Венесуэлы во время попытки войти в Книгу рекордов Гиннеса
13 из 30

В Венесуэле собрали самый большой на свете оркестр. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, 12 тысяч музыкантов сыграли "Славянский марш" Чайковского.

© AFP 2021 / Federico Parra
© REUTERS / Parks Australia

Миграция красных крабов в Австралии.

Миграция крабов в Австралии
14 из 30

Миграция красных крабов в Австралии.

© REUTERS / Parks Australia
© AFP 2021 / Attila Kisbenedek

Американская рэперша Saweetie выступает на MTV Europe Music Awards 2021.

Американская рэперша Saweetie на MTV Europe Music Awards 2021
15 из 30

Американская рэперша Saweetie выступает на MTV Europe Music Awards 2021.

© AFP 2021 / Attila Kisbenedek
© REUTERS / Antara Foto/Idhad Zakaria

Дети смотрят на дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии.

Дети смотрят на дым от пожара, вспыхнувшего на нефтеперерабатывающем комплексе в Пертамине в Индонезии
16 из 30

Дети смотрят на дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/Idhad Zakaria
© AP Photo / Petr David Josek

Сотрудники зоопарка города Либерец переселяют пеликанов в зимнее помещение.

Сотрудница зоопарка города Либерец несет пеликана, чтобы переселить его в зимнее помещение
17 из 30

Сотрудники зоопарка города Либерец переселяют пеликанов в зимнее помещение.

© AP Photo / Petr David Josek
© AP Photo / Fernando Vergara

Дети танцуют венесуэльский вальс джоропо на фестивале в Вильявисенсио, Колумбия.

Дети танцуют традиционный танец Джоропо (Joropo) в Вильявисенсио, Колумбия
18 из 30

Дети танцуют венесуэльский вальс джоропо на фестивале в Вильявисенсио, Колумбия.

© AP Photo / Fernando Vergara
© AP Photo / Jon Gambrell

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
19 из 30

Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

© AP Photo / Jon Gambrell
© AP Photo / Fernando Vergara

Турнир ковбоев на фестивале Джоропо в Вильявисенсио.

Международный турнир Джоропо (Joropo) в Вильявисенсио, Колумбия
20 из 30

Турнир ковбоев на фестивале Джоропо в Вильявисенсио.

© AP Photo / Fernando Vergara
© AFP 2021 / Aris Messinis

Марш протеста к посольству США в Афинах.

Марш протеста к посольству США в Афинах
21 из 30

Марш протеста к посольству США в Афинах.

© AFP 2021 / Aris Messinis
© AP Photo / Vincent Thian

Продавец жарит свинину и курицу по-кантонски в китайском квартале Куала-Лумпура.

Продавец жарит свинину и курицу по-кантонски в Куала-Лумпуре
22 из 30

Продавец жарит свинину и курицу по-кантонски в китайском квартале Куала-Лумпура.

© AP Photo / Vincent Thian
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
Девушка в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
23 из 30
Девушка в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AP Photo / Karl B. DeBlaker

Баскетболистки из команды Северной Каролины радуются победе над спортсменками из команды "Таусон".

Баскетболистки из команды Северной Каролины радуются победе над спортсменками из команды Таусон в Роли, США
24 из 30

Баскетболистки из команды Северной Каролины радуются победе над спортсменками из команды "Таусон".

© AP Photo / Karl B. DeBlaker
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Туристы наблюдают, как берейторы переводят лошадей вброд на Барбадосе.

Туристы наблюдают, как берейторы переводят лошадей вброд на Барбадосе
25 из 30

Туристы наблюдают, как берейторы переводят лошадей вброд на Барбадосе.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© AFP 2021 / Mariana Suarez

Молния над Монтевидео.

Молния ударяет в акваторию Уругвайского яхт-клуба во время шторма в Монтевидео
26 из 30

Молния над Монтевидео.

© AFP 2021 / Mariana Suarez
© AP Photo / Tony Gutierrez

Девушки из группы поддержки американского хоккейного клуба "Даллас Старз" убирают наледь с площадки перед началом игры против "Детройт Ред Уингз" в Далласе.

Девушки из группы поддержки американского хоккейного клуба Даллас Старз убирают наледь с площадки перед началом игры против команды Детройт Ред Уингз в Далласе
27 из 30

Девушки из группы поддержки американского хоккейного клуба "Даллас Старз" убирают наледь с площадки перед началом игры против "Детройт Ред Уингз" в Далласе.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сбор урожая мандаринов в Адлерском районе Сочи.

Сбор мандаринов в Сочи
28 из 30

Сбор урожая мандаринов в Адлерском районе Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© REUTERS / Antara Foto/Bayu Pratama S

Девочка переходит реку по разрушенному после наводнения мосту в индонезийской провинции Южный Калимантан.

Девушка переходит мост, разрушенный в результате разлива реки в провинции Южный Калимантан в Индонезии
29 из 30

Девочка переходит реку по разрушенному после наводнения мосту в индонезийской провинции Южный Калимантан.

© REUTERS / Antara Foto/Bayu Pratama S
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа на Новой сцене Большого театра.

Артисты на репетиции балета Лебединое озеро в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа
30 из 30

Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа на Новой сцене Большого театра.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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