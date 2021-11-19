Лучшие фото недели: девушка и штурмовик, пенная вечеринка и полчище крабов
Выпускники медицинских вузов 2020 года на параде в аргентинском городе Росарио в честь окончания учебы. Празднование состоялось с опозданием на год из-за коронавирусных ограничений.
Выпускники медицинских вузов 2020 года на параде в аргентинском городе Росарио в честь окончания учебы. Празднование состоялось с опозданием на год из-за коронавирусных ограничений.
Мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.
Мигранты у проволочных заграждений на белорусско-польской границе.
Мобильное голосование в первом туре президентских выборов и парламентских выборов в Софии.
Мобильное голосование в первом туре президентских выборов и парламентских выборов в Софии.
Актриса Алиса Тарасенко в сцене из спектакля "Лолита" Марка Розовского в театре "У Никитских ворот".
Актриса Алиса Тарасенко в сцене из спектакля "Лолита" Марка Розовского в театре "У Никитских ворот".
Эвакуация коровы из затопленного сарая в Канаде.
Бойцы разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.
Бойцы разведывательного подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на учениях в Приморском крае.
Показ коллекции местных дизайнеров на Неделе моды в Мельбурне.
Девочки набирают воду в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.
Девочки набирают воду в лагере для внутренне перемещенных лиц в Кабуле.
Мигрантов из Центральной Америки перевозят в мексиканский муниципалитет Хесус-Карранса.
Мигрантов из Центральной Америки перевозят в мексиканский муниципалитет Хесус-Карранса.
Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Дети в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.
Выпускники медицинских вузов на пенной вечеринке в Росарио.
Выпускники медицинских вузов на пенной вечеринке в Росарио.
Муниципальный работник травит комаров в трущобах Калькутты.
Муниципальный работник травит комаров в трущобах Калькутты.
В Венесуэле собрали самый большой на свете оркестр. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, 12 тысяч музыкантов сыграли "Славянский марш" Чайковского.
В Венесуэле собрали самый большой на свете оркестр. Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, 12 тысяч музыкантов сыграли "Славянский марш" Чайковского.
Миграция красных крабов в Австралии.
Американская рэперша Saweetie выступает на MTV Europe Music Awards 2021.
Американская рэперша Saweetie выступает на MTV Europe Music Awards 2021.
Дети смотрят на дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии.
Дети смотрят на дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии.
Сотрудники зоопарка города Либерец переселяют пеликанов в зимнее помещение.
Сотрудники зоопарка города Либерец переселяют пеликанов в зимнее помещение.
Дети танцуют венесуэльский вальс джоропо на фестивале в Вильявисенсио, Колумбия.
Дети танцуют венесуэльский вальс джоропо на фестивале в Вильявисенсио, Колумбия.
Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Девушка проходит мимо штурмовика Beechcraft AT-6 Wolverine на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Турнир ковбоев на фестивале Джоропо в Вильявисенсио.
Турнир ковбоев на фестивале Джоропо в Вильявисенсио.
Марш протеста к посольству США в Афинах.
Продавец жарит свинину и курицу по-кантонски в китайском квартале Куала-Лумпура.
Продавец жарит свинину и курицу по-кантонски в китайском квартале Куала-Лумпура.
Баскетболистки из команды Северной Каролины радуются победе над спортсменками из команды "Таусон".
Баскетболистки из команды Северной Каролины радуются победе над спортсменками из команды "Таусон".
Туристы наблюдают, как берейторы переводят лошадей вброд на Барбадосе.
Туристы наблюдают, как берейторы переводят лошадей вброд на Барбадосе.
Молния над Монтевидео.
Девушки из группы поддержки американского хоккейного клуба "Даллас Старз" убирают наледь с площадки перед началом игры против "Детройт Ред Уингз" в Далласе.
Девушки из группы поддержки американского хоккейного клуба "Даллас Старз" убирают наледь с площадки перед началом игры против "Детройт Ред Уингз" в Далласе.
Сбор урожая мандаринов в Адлерском районе Сочи.
Девочка переходит реку по разрушенному после наводнения мосту в индонезийской провинции Южный Калимантан.
Девочка переходит реку по разрушенному после наводнения мосту в индонезийской провинции Южный Калимантан.
Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа на Новой сцене Большого театра.
Артисты на репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа на Новой сцене Большого театра.