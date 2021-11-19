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Черноморский флот на учениях отразил атаку беспилотников
Черноморский флот на учениях отразил атаку беспилотников - РИА Новости, 19.11.2021
Черноморский флот на учениях отразил атаку беспилотников
Тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника прошла на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба флота. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T10:45
2021-11-19T10:48
безопасность
украина
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника прошла на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба флота."В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника", - говорится в сообщении.В роли воздушного противника задействовали беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ.Расчеты дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и отражению налета "вражеских" беспилотников, добавили в пресс-службе.Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar для "сдерживания" России и защиты своей территории. В конце октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили Bayraktar в Донбассе.
https://ria.ru/20211116/kreyser-1759258953.html
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безопасность, украина, турция, вооруженные силы украины, россия
10:45 19.11.2021 (обновлено: 10:48 19.11.2021)
 
Черноморский флот на учениях отразил атаку беспилотников

Черноморский флот на учениях отразил атаку низколетящих беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск" и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму
Большой десантный корабль Новочеркасск и вертолеты Ми-8 на учениях Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Тренировка по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника прошла на Черноморском флоте, сообщает пресс-служба флота.
"В пунктах базирования кораблей Черноморского флота проведена тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника", - говорится в сообщении.
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Флагман Черноморского флота вернулся в Севастополь
В роли воздушного противника задействовали беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ.
"В ходе тренировки все дежурные смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения", - подчеркнули в пресс-службе.
Расчеты дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и отражению налета "вражеских" беспилотников, добавили в пресс-службе.
Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar для "сдерживания" России и защиты своей территории. В конце октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные впервые применили Bayraktar в Донбассе.
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