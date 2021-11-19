https://ria.ru/20211119/filippiny-1759738782.html
Власти Филиппин разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
Власти Филиппин разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам - РИА Новости, 19.11.2021
Власти Филиппин разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
Власти Филиппин одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19, говорится в пресс-релизе министерства туризма страны. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:26
2021-11-19T08:26
2021-11-19T10:26
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Филиппин одобрили разрешение на въезд в страну для туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19, говорится в пресс-релизе министерства туризма страны."По запросу министерства туризма межучережденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID) в целом одобрила въезд для полностью вакцинированных туристов из стран зеленого списка", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что разрешение на взъезд для граждан стран из зеленого списка будет основано на строгих условиях. Туристы из этих стран должны полностью пройти вакцинацию препаратами, одобренными филиппинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).На данный момент на территории Филиппин разрешено применение девяти вакцин от COVID-19: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sinovac, "Спутник V", Janssen, Covaxin, Moderna, Sinopharm и "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20211117/turisty-1759480777.html
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в мире, филиппины, воз, здоровье - общество, новости - туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
08:26 19.11.2021 (обновлено: 10:26 19.11.2021)
Власти Филиппин разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
Власти Филиппин разрешили вакцинированным от COVID-19 туристам въезжать в страну