12:33 19.11.2021 (обновлено: 13:14 19.11.2021)
Фестиваль современного искусства открылся в Западном крыле Третьяковки
Фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО открывается в Новой Третьяковке
© Предоставлено пресс-службой Новой ТретьяковкиАлександра Елисеева "Twins"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки открывается фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО, который покажет эволюцию искусства, объединяя все направления и жанры на одной площадке, сообщают организаторы.
"С 19 ноября по 5 декабря на одной площадке объединятся contemporary и modern art в различных направлениях искусства: живописи, графики, скульптуры, инсталляции, digital- и video-art. Также фестиваль уделит особое внимание технологии NFT", — говорится в сообщении.
Организаторы фестиваля отмечают, что ADVENT.НАЧАЛО — уникальный для нашей страны выставочный проект. Его цель продемонстрировать работы современных авторов и открыть для широкой публики новые имена. "Это своего рода выставка-тизер последующих проектов, запланированных художниками и арт-кураторами на следующий год", — подчеркивают в Новой Третьяковке.
По своему наполнению фестиваль стал единым концептуальным пространством для материального искусства и кибер-арта — такая синхронизация методов искусства на одной площадке используется в России впервые.
Тематическим лейтмотивом выставки-тизера стала тема адвента. Это этап духовного переосмысления, подведения итогов и осознания опыта прошедшего года, чтобы перенести его в новый 2022 и рассказать миру о своих свершениях.
Навигация в пространстве Новой Третьяковки построена по кругу, иллюстрируя философию вечного возвращения.
© Предоставлено пресс-службой Новой ТретьяковкиМиша Гудвин "Пейзаж"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
Миша Гудвин "Пейзаж"
Многие участники фестиваля используют в своем творчестве новейшие технологии. Например, Александра Елисеева работает на стыке материального искусства и AR/VR технологий. Она изображает обезличенных персонажей, погруженных в свое нутро. А художник Миша Гудвин совмещает цифровое и материальное, используя привычную для своего поколения символику digital, стрит-арта и поп-культуры.
© Предоставлено пресс-службой Новой ТретьяковкиАлександра Елисеева "RUBBER DUCK DEBUGGING"
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Александра Елисеева "RUBBER DUCK DEBUGGING"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
© Предоставлено пресс-службой Новой ТретьяковкиКсения Флейшер "Искренность"
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Ксения Флейшер "Искренность"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
1 из 2
Александра Елисеева "RUBBER DUCK DEBUGGING"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
2 из 2
Ксения Флейшер "Искренность"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
С инсталляцией, созданной специально для фестиваля, выступит Лариса Преображенская — конкурсант BLAZAR этого года. Ее инсталляция "Одиночество" покажет разрозненность и разобщенность людей.
Среди скульпторов можно отметить Валерию Ветвицкую, которая покажет на выставке серию работ Holy Mushrooms, представленных в фигуративных биоморфных формах в необычных сочетаниях с цветом, фактурами и смыслами.
Скульптор Денис Куликов создает фигуры из металлолома. Таким образом с помощью языка современного искусства он предлагает всем желающим присоединиться к дискурсу и поразмышлять о глобальных проблемах настоящего и будущего через вторичную переработку материалов.
© Предоставлено пресс-службой Новой ТретьяковкиИгорь Литвинов "Птицы 2021"
© Предоставлено пресс-службой Новой Третьяковки
Игорь Литвинов "Птицы 2021"
Классическое искусство в преломлении современности представляет Александр Смирнов, чьи работы пронизаны поиском и познанием сущности человека. Игорь Литвинов, приверженец экспрессионизма, основную ставку делает на первое чувство и впечатление зрителей от своих работ. Он уверен, что через эмоции и впечатления человек познает сам себя.
На фестивале также пройдет серия публичных дискуссий на тему инвестирования в современное искусство. На них спикеры обсудят такие темы, как вложения в NFT и цифровое-искусство, создание новых облачных фондов, кибер-музеи и их коллекции.