https://ria.ru/20211119/festival-1759762915.html

Фестиваль современного искусства открылся в Западном крыле Третьяковки

Фестиваль современного искусства открылся в Западном крыле Третьяковки - РИА Новости, 19.11.2021

Фестиваль современного искусства открылся в Западном крыле Третьяковки

В Западном крыле Новой Третьяковки открывается фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО, который покажет эволюцию искусства, объединяя все направления и... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:33

2021-11-19T12:33

2021-11-19T13:14

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки открывается фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО, который покажет эволюцию искусства, объединяя все направления и жанры на одной площадке, сообщают организаторы.Организаторы фестиваля отмечают, что ADVENT.НАЧАЛО — уникальный для нашей страны выставочный проект. Его цель продемонстрировать работы современных авторов и открыть для широкой публики новые имена. "Это своего рода выставка-тизер последующих проектов, запланированных художниками и арт-кураторами на следующий год", — подчеркивают в Новой Третьяковке. По своему наполнению фестиваль стал единым концептуальным пространством для материального искусства и кибер-арта — такая синхронизация методов искусства на одной площадке используется в России впервые.Тематическим лейтмотивом выставки-тизера стала тема адвента. Это этап духовного переосмысления, подведения итогов и осознания опыта прошедшего года, чтобы перенести его в новый 2022 и рассказать миру о своих свершениях.Навигация в пространстве Новой Третьяковки построена по кругу, иллюстрируя философию вечного возвращения. Многие участники фестиваля используют в своем творчестве новейшие технологии. Например, Александра Елисеева работает на стыке материального искусства и AR/VR технологий. Она изображает обезличенных персонажей, погруженных в свое нутро. А художник Миша Гудвин совмещает цифровое и материальное, используя привычную для своего поколения символику digital, стрит-арта и поп-культуры.С инсталляцией, созданной специально для фестиваля, выступит Лариса Преображенская — конкурсант BLAZAR этого года. Ее инсталляция "Одиночество" покажет разрозненность и разобщенность людей.Среди скульпторов можно отметить Валерию Ветвицкую, которая покажет на выставке серию работ Holy Mushrooms, представленных в фигуративных биоморфных формах в необычных сочетаниях с цветом, фактурами и смыслами. Скульптор Денис Куликов создает фигуры из металлолома. Таким образом с помощью языка современного искусства он предлагает всем желающим присоединиться к дискурсу и поразмышлять о глобальных проблемах настоящего и будущего через вторичную переработку материалов.Классическое искусство в преломлении современности представляет Александр Смирнов, чьи работы пронизаны поиском и познанием сущности человека. Игорь Литвинов, приверженец экспрессионизма, основную ставку делает на первое чувство и впечатление зрителей от своих работ. Он уверен, что через эмоции и впечатления человек познает сам себя. На фестивале также пройдет серия публичных дискуссий на тему инвестирования в современное искусство. На них спикеры обсудят такие темы, как вложения в NFT и цифровое-искусство, создание новых облачных фондов, кибер-музеи и их коллекции.

https://ria.ru/20211118/muzei-1759251513.html

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новости культуры, россия, музеи, выставки, новая третьяковская галерея