https://ria.ru/20211119/evrosoyuz-1759806092.html
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске - РИА Новости, 19.11.2021
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:00
2021-11-19T14:00
2021-11-19T14:00
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов военной напряженности."В Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз. Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности", - приводит слова Макея в пятницу агентство Белта.По его словам, об этих проблемах "нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону". "К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил министр.
https://ria.ru/20211118/put-1759705478.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_756205fb1a78a5a57762d1cabd86cfd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске
В МИД Белоруссии заявили, что в ЕС многие не хотят решать общие угрозы