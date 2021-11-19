https://ria.ru/20211119/evrosoyuz-1759806092.html

В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске

В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске - РИА Новости, 19.11.2021

В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:00

2021-11-19T14:00

2021-11-19T14:00

в мире

белоруссия

мид белоруссии

владимир макей

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов военной напряженности."В Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз. Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности", - приводит слова Макея в пятницу агентство Белта.По его словам, об этих проблемах "нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону". "К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил министр.

https://ria.ru/20211118/put-1759705478.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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