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В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске - РИА Новости, 19.11.2021
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:00
2021-11-19T14:00
в мире
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов военной напряженности."В Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз. Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности", - приводит слова Макея в пятницу агентство Белта.По его словам, об этих проблемах "нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону". "К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил министр.
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:00 19.11.2021
 
В ЕС многие не хотят решать миграционный кризис, заявили в Минске

В МИД Белоруссии заявили, что в ЕС многие не хотят решать общие угрозы

CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ЕС многие не заинтересованы решать миграционный кризис и другие общие угрозы, например, создание очагов военной напряженности.
"В Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз. Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности", - приводит слова Макея в пятницу агентство Белта.
По его словам, об этих проблемах "нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону". "К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил министр.
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В миреБелоруссияМИД БелоруссииВладимир МакейСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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