https://ria.ru/20211119/estoniya-1759878405.html

Экс-президент Эстонии пожаловался, что ЕС не считается с их мнением

Экс-президент Эстонии пожаловался, что ЕС не считается с их мнением - РИА Новости, 19.11.2021

Экс-президент Эстонии пожаловался, что ЕС не считается с их мнением

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, оценивая две телефонных беседы и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:42

2021-11-19T18:42

2021-11-19T18:42

в мире

белоруссия

эстония

германия

ангела меркель

евросоюз

александр лукашенко

тоомас ильвес

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, оценивая две телефонных беседы и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что ЕС не считается с входящими в него восточно-европейскими странами союза, в результате чего эти государства могут начать блокировать принятие решений в союзе."Идея, что мы пойдем и без консультаций с другими странами вмешаемся, что-то пообещаем, - если соответствует действительности то, что я только что видел, что Меркель теперь договорилась о транспортировке через Польшу 2000 мигрантов, - просто здорово! Но обсудили ли это предварительно с Польшей? Я не знаю, я от поляков ничего не слышал. Я со стороны Польши ничего по этому поводу не видел", - приводит слова Ильвеса портал эстонского телерадиовещания ERR.По словам экс-президента, с восточно-европейскими странами союза, такими как Эстония и Польша, не считаются. "К сожалению, мы видим, что с такими государствами, как наши, т.е. с Восточной Европой, своими партнерами по ЕС, просто не считаются. Особенно в последние годы, хотя вообще это происходит еще дольше", - отметил он.По словам Ильвеса, рано или поздно такая политика плохо закончится. "В любом случае это полное игнорирование стран, расположенных к востоку, словно бы мы являлись второстепенными государствами. Я не знаю, почему так делается, но это плохо закончится. В конечном счете восточно-европейские страны, которых много, у которых большое население, разозлятся и начнут блокировать (принятие решений в ЕС). Поскольку что еще нам остается, если с нами вообще не говорят, и когда одно государство решает, что мы поступим именно так, без консультаций с другими (странами) в ЕС", - заявил экс-президент Эстонии.Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся на прошлой неделе, в ходе которого белорусский президент предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. В среду состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по действиям для решения кризиса. В частности, президент и и.о. канцлера договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. По данным СМИ, Меркель не исключила финпомощь для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211117/uslovie-1759463108.html

https://ria.ru/20211118/litva-1759634378.html

https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

белоруссия

эстония

германия

восточная европа

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в мире, белоруссия, эстония, германия, ангела меркель, евросоюз, александр лукашенко, тоомас ильвес, восточная европа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии