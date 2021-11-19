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Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией
Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией - РИА Новости, 19.11.2021
Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией
Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией из-за строительства заграждений для предотвращения "гибридных атак", заявила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:28
2021-11-19T16:25
эстония
россия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией из-за строительства заграждений для предотвращения "гибридных атак", заявила пресс-служба транспортного департамента республики."С 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы", — говорится в сообщении.В среду правительство Эстонии объявило о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), которые продлятся по 25 ноября. На них начнется возведение временного проволочного заграждения на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров.По словам эстонского министра обороны Калле Лаанета, укрепление необходимо для защиты от возможных гибридных атак на страны ЕС и НАТО. При этом он отметил, что сейчас нет признаков какой-либо угрозы на эстонско-российских рубежах. Однако нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации, добавил он, приведя в пример обстановку на границе Польши и Литвы с Белоруссией.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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эстония, россия, в мире
15:28 19.11.2021 (обновлено: 16:25 19.11.2021)
 
Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией

Эстония ввела запрет на полеты у границы с Россией до постройки заграждения

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНарва
Нарва - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией из-за строительства заграждений для предотвращения "гибридных атак", заявила пресс-служба транспортного департамента республики.
"С 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы", — говорится в сообщении.
В среду правительство Эстонии объявило о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), которые продлятся по 25 ноября. На них начнется возведение временного проволочного заграждения на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров.
По словам эстонского министра обороны Калле Лаанета, укрепление необходимо для защиты от возможных гибридных атак на страны ЕС и НАТО. При этом он отметил, что сейчас нет признаков какой-либо угрозы на эстонско-российских рубежах. Однако нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации, добавил он, приведя в пример обстановку на границе Польши и Литвы с Белоруссией.
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Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
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