https://ria.ru/20211119/estoniya-1759829611.html

Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией

Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией - РИА Новости, 19.11.2021

Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией

Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией из-за строительства заграждений для предотвращения "гибридных атак", заявила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:28

2021-11-19T15:28

2021-11-19T16:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Эстония ввела временный запрет на полеты у границы с Россией из-за строительства заграждений для предотвращения "гибридных атак", заявила пресс-служба транспортного департамента республики."С 19 по 26 ноября будут временно запрещены как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов. Запрет связан с деятельностью Сил обороны и департамента полиции и погранохраны по укреплению эстонско-российской границы", — говорится в сообщении.В среду правительство Эстонии объявило о призыве 1684 военнослужащих резерва на внеплановые учебные сборы Okas 2021 ("Шип 2021"), которые продлятся по 25 ноября. На них начнется возведение временного проволочного заграждения на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров.По словам эстонского министра обороны Калле Лаанета, укрепление необходимо для защиты от возможных гибридных атак на страны ЕС и НАТО. При этом он отметил, что сейчас нет признаков какой-либо угрозы на эстонско-российских рубежах. Однако нужно быть готовыми к быстрому развитию ситуации, добавил он, приведя в пример обстановку на границе Польши и Литвы с Белоруссией.Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Нелегалы разбили стихийный лагерь.Западные страны возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210914/gibridnaya_ataka-1750056248.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-19T15:28 true PT0M56S

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