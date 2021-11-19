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В ЕС назвали испытание Россией противоспутниковой системы безответственным
В ЕС назвали испытание Россией противоспутниковой системы безответственным - РИА Новости, 19.11.2021
В ЕС назвали испытание Россией противоспутниковой системы безответственным
Европейский союз осудил испытания противоспутниковой системы, проведенные Россией 15 ноября, и назвал такой шаг "безответственным поведением" в космосе. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:32
2021-11-19T13:32
в мире
сша
евросоюз
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос
россия
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Европейский союз осудил испытания противоспутниковой системы, проведенные Россией 15 ноября, и назвал такой шаг "безответственным поведением" в космосе.Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "Евросоюз продолжает призывать все государства воздерживаться от безответственного поведения, касающегося разрушения объектов в космосе, которое приводит к образованию космического мусора".По его словам, это необходимо для безопасного использования космоса в настоящее время и будущими поколениями.В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
https://ria.ru/20211116/mks-1759356110.html
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в мире, сша, евросоюз, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, россия
13:32 19.11.2021
 
В ЕС назвали испытание Россией противоспутниковой системы безответственным

Боррель назвал испытание Россией противоспутниковой системы безответственным поведением

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Европейский союз осудил испытания противоспутниковой системы, проведенные Россией 15 ноября, и назвал такой шаг "безответственным поведением" в космосе.
"ЕС решительно осуждает проведение испытания… как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве… Проведение подобных испытаний является опасным и в высокой степени дестабилизирующим, может привести к снижению уровня доверия в космосе… Это может вылиться в катастрофические последствия", - говорится в распространенном в четверг заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "Евросоюз продолжает призывать все государства воздерживаться от безответственного поведения, касающегося разрушения объектов в космосе, которое приводит к образованию космического мусора".
По его словам, это необходимо для безопасного использования космоса в настоящее время и будущими поколениями.
МКС ничего не угрожает: Минобороны предоставило видео о ситуации на орбите - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 18:59
Минобороны показало видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
Спутник Метеор-М
18 ноября, 09:58
"Попытка давления": Захарова о реакции США на испытания России в космосе
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 21:57
США пообещали ответить на испытание Россией противоспутниковой системы
 
В миреСШАЕвросоюзКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)КосмосРоссия
 
 
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