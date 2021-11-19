В ЕС назвали испытание Россией противоспутниковой системы безответственным
Боррель назвал испытание Россией противоспутниковой системы безответственным поведением
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Европейский союз осудил испытания противоспутниковой системы, проведенные Россией 15 ноября, и назвал такой шаг "безответственным поведением" в космосе.
"ЕС решительно осуждает проведение испытания… как явный акт безответственного поведения в космическом пространстве… Проведение подобных испытаний является опасным и в высокой степени дестабилизирующим, может привести к снижению уровня доверия в космосе… Это может вылиться в катастрофические последствия", - говорится в распространенном в четверг заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что "Евросоюз продолжает призывать все государства воздерживаться от безответственного поведения, касающегося разрушения объектов в космосе, которое приводит к образованию космического мусора".
По его словам, это необходимо для безопасного использования космоса в настоящее время и будущими поколениями.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.
В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.