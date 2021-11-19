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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211119/ekspress-testirovanie-1759832974.html
В КЧР начали применять экспресс-тестирование на COVID-19
В КЧР начали применять экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В КЧР начали применять экспресс-тестирование на COVID-19
В Карачаево-Черкесии начали применять экспресс-тестирование для увеличения объема и скорости исследований населения на COVID-19, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:39
2021-11-19T15:39
карачаево-черкесская республика
карачаевский район
черкесск
коронавирус в россии
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ЧЕРКЕССК, 19 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии начали применять экспресс-тестирование для увеличения объема и скорости исследований населения на COVID-19, сообщает пресс-служба главы КЧР.Экспресс-тестирование в пилотном режиме стало доступно в крупных муниципалитетах КЧР с высоким уровнем заболеваемости – в городе Черкесске, в Зеленчукском, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Карачаевском районах республики. Всего в республику поступили 7 тысяч экспресс-тестов.Для работы с экспресс-тестами подготовлена лаборатория республиканской клинической больницы, где ранее проводились 260 исследований в сутки. С экспресс-тестами эта цифра возрастёт до 1250 исследований в сутки.Всего в КЧР ежедневно выполняется до 2 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.В пресс-службе главы республики отметили, что Карачаево-Черкесия входит в первую десятку субъектов России по уровню тестирования на COVID-19 на 100 тысяч населения.
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758221332.html
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карачаевский район, черкесск, коронавирус в россии
15:39 19.11.2021
 

В КЧР начали применять экспресс-тестирование на COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕРКЕССК, 19 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии начали применять экспресс-тестирование для увеличения объема и скорости исследований населения на COVID-19, сообщает пресс-служба главы КЧР.
Экспресс-тестирование в пилотном режиме стало доступно в крупных муниципалитетах КЧР с высоким уровнем заболеваемости – в городе Черкесске, в Зеленчукском, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Карачаевском районах республики. Всего в республику поступили 7 тысяч экспресс-тестов.
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:41Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР призвал жителей республики пройти вакцинацию от COVID-19
Для работы с экспресс-тестами подготовлена лаборатория республиканской клинической больницы, где ранее проводились 260 исследований в сутки. С экспресс-тестами эта цифра возрастёт до 1250 исследований в сутки.
Всего в КЧР ежедневно выполняется до 2 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию.
В пресс-службе главы республики отметили, что Карачаево-Черкесия входит в первую десятку субъектов России по уровню тестирования на COVID-19 на 100 тысяч населения.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаевский районЧеркесскКоронавирус в России
 
 
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