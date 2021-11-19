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Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:15
2021-11-19T11:42
москва
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."К середине октября мы приняли решение, что бесплатное экспресс-тестирование может быть доступно всем москвичам, мы организовали 71 пункт... Тестирование прошли 200 тысяч человек, выявляемость – где-то 5%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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москва, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
11:15 19.11.2021 (обновлено: 11:42 19.11.2021)
 
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19

Ракова: экспресс-тестирование на COVID-19 прошли 200 тысяч москвичей, выявляемость 5%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
"К середине октября мы приняли решение, что бесплатное экспресс-тестирование может быть доступно всем москвичам, мы организовали 71 пункт... Тестирование прошли 200 тысяч человек, выявляемость – где-то 5%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Работники скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
08:20Распространение коронавируса
Ракова сообщила о падении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве на 50%
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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