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Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19

Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19

Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:15

2021-11-19T11:15

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москва

коронавирус в россии

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здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирусы

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."К середине октября мы приняли решение, что бесплатное экспресс-тестирование может быть доступно всем москвичам, мы организовали 71 пункт... Тестирование прошли 200 тысяч человек, выявляемость – где-то 5%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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