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Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:15
2021-11-19T11:15
2021-11-19T11:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Экспресс-тестирование в Москве прошли 200 тысяч человек, выявляемость – 5%, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова."К середине октября мы приняли решение, что бесплатное экспресс-тестирование может быть доступно всем москвичам, мы организовали 71 пункт... Тестирование прошли 200 тысяч человек, выявляемость – где-то 5%", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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11:15 19.11.2021 (обновлено: 11:42 19.11.2021)
Двести тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19
Ракова: экспресс-тестирование на COVID-19 прошли 200 тысяч москвичей, выявляемость 5%