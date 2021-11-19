https://ria.ru/20211119/ekonomika-1759801019.html

На Украине выступили против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG

На Украине выступили против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG - РИА Новости, 19.11.2021

На Украине выступили против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG

Компания "Оператор ГТС Украины" выступает против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2", заявила директор по... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:41

2021-11-19T13:41

2021-11-19T13:49

экономика

сша

еврокомиссия

газпром

балтийское море

юрий витренко

северный поток — 2

uniper

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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" выступает против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG (зарегистрирована в Швейцарии). Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.По ее словам, "Северный поток — 2" - единый газопровод, поэтому создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG не повлияет на ситуацию. "Такое разделение и разные подходы к разным частям маршрута, по нашему мнению, бессмысленны. Ведь "Северный поток — 2" — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода", - добавила она.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

https://ria.ru/20211119/potok-1759733242.html

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экономика, сша, еврокомиссия, газпром, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, uniper, сергей макогон, россия