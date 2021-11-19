13:41 19.11.2021 (обновлено: 13:49 19.11.2021)
На Украине выступили против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG
"Оператор ГТС Украины" выступил против сертификации "дочки" Nord Stream 2 AG
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Компания "Оператор ГТС Украины" выступает против сертификации немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG как оператора "Северного потока — 2", заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании Ольга Белькова.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило во вторник, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG (зарегистрирована в Швейцарии). Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи ею нового пакета документов BNA возобновит сертификацию и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.
Сертификацию в качестве независимого оператора нужна, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.
"Наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы. И мы будем на этом настаивать", - написала Белькова в колонке для издания "НВ" в пятницу.
По ее словам, "Северный поток — 2" - единый газопровод, поэтому создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG не повлияет на ситуацию. "Такое разделение и разные подходы к разным частям маршрута, по нашему мнению, бессмысленны. Ведь "Северный поток — 2" — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода", - добавила она.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока — 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.