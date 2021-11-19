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Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС
Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС - РИА Новости, 19.11.2021
Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС
Новые форматы взаимодействия, выработанные при интеграции России и Белоруссии, должны быть востребованы и в Евразийском экономическом союзе, считает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:13
2021-11-19T11:13
2021-11-19T11:54
белоруссия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
союзное государство
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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Новые форматы взаимодействия, выработанные при интеграции России и Белоруссии, должны быть востребованы и в Евразийском экономическом союзе, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совсем недавно мы прошли важный этап на пути российско-белорусского интеграции. Были утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и 28 союзных программ. Уверен, что новые форматы взаимодействия, которые мы создаем при интеграции России и Белоруссии, будут востребованы и в ЕАЭС", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
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белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия
11:13 19.11.2021 (обновлено: 11:54 19.11.2021)
Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС
Мишустин высказался о влиянии интеграции России и Белоруссии на взаимодействие в ЕАЭС