https://ria.ru/20211119/eaes-1759761366.html

Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС

Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС - РИА Новости, 19.11.2021

Мишустин высказался о взаимодействии стран в ЕАЭС

Новые форматы взаимодействия, выработанные при интеграции России и Белоруссии, должны быть востребованы и в Евразийском экономическом союзе, считает... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:13

2021-11-19T11:13

2021-11-19T11:54

белоруссия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

союзное государство

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ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Новые форматы взаимодействия, выработанные при интеграции России и Белоруссии, должны быть востребованы и в Евразийском экономическом союзе, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Совсем недавно мы прошли важный этап на пути российско-белорусского интеграции. Были утверждены основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства и 28 союзных программ. Уверен, что новые форматы взаимодействия, которые мы создаем при интеграции России и Белоруссии, будут востребованы и в ЕАЭС", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

https://ria.ru/20211119/kuba-1759766482.html

белоруссия

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белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия