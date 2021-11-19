https://ria.ru/20211119/dzhabarov-1759740251.html

Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России

Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России - РИА Новости, 19.11.2021

Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России

Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:47

2021-11-19T08:47

2021-11-19T08:58

политика

сша

россия

владимир путин

владимир джабаров

стивен коэн

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Сенатор назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия будет носить характер рекомендации.

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

сша

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политика, сша, россия, владимир путин, владимир джабаров, стивен коэн