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Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России - РИА Новости, 19.11.2021
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:47
2021-11-19T08:58
политика
сша
россия
владимир путин
владимир джабаров
стивен коэн
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Сенатор назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия будет носить характер рекомендации.
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политика, сша, россия, владимир путин, владимир джабаров, стивен коэн
08:47 19.11.2021 (обновлено: 08:58 19.11.2021)
 
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России

Сенатор Джабаров оценил проект резолюции конгресса США о непризнании выборов в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Я убеждён, что этот документ не пройдёт. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", – заявил он.
Сенатор назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия будет носить характер рекомендации.
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ПолитикаСШАРоссияВладимир ПутинВладимир ДжабаровСтивен Коэн
 
 
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