https://ria.ru/20211119/dzhabarov-1759740251.html
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России - РИА Новости, 19.11.2021
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:47
2021-11-19T08:47
2021-11-19T08:58
политика
сша
россия
владимир путин
владимир джабаров
стивен коэн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_584db79501d823e79daed64ad5f3f3b0.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Принятие конгрессом США резолюции о непризнании выборов 2024 года, если президент РФ Владимир Путин на них пойдёт, приведёт к разрыву российско-американских отношений, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Сенатор назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов. Ранее Москва уже называла вмешательством во внутренние дела РФ обсуждение американскими политиками и чиновниками ситуации возможного участия Путина в следующих выборах президента. Документ, предложенный Коэном и Уилсоном, в случае принятия будет носить характер рекомендации.
https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4efd87039d197cb5c9bb5a095d2f464e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия, владимир путин, владимир джабаров, стивен коэн
08:47 19.11.2021 (обновлено: 08:58 19.11.2021)
Джабаров оценил идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России
Сенатор Джабаров оценил проект резолюции конгресса США о непризнании выборов в России