https://ria.ru/20211119/dune-1759687878.html

Дени Вильнев рассказал, какой важный персонаж появится в сиквеле "Дюны"

Дени Вильнев рассказал, какой важный персонаж появится в сиквеле "Дюны" - РИА Новости, 19.11.2021

Дени Вильнев рассказал, какой важный персонаж появится в сиквеле "Дюны"

Режиссер Дени Вильнев в интервью Empire рассказал, какой важный персонаж из романов Фрэнка Герберта появится в сиквеле "Дюны". РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T06:36

2021-11-19T06:36

2021-11-19T06:36

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Режиссер Дени Вильнев в интервью Empire рассказал, какой важный персонаж из романов Фрэнка Герберта появится в сиквеле "Дюны". По его словам, во второй части зрители увидят Фейда-Раута — наследника барона Владимира Харконнена. В книгах Герберта он один из ключевых персонажей-антагонистов. Однако в ленте Вильнева не фигурирует. Кинематографист пояснил, что сделал это намеренно. Кто сыграет злодея, пока не объявлено. В фильме Дэвида Линча "Дюна" (1984) роль Фейда-Раута Харконнена исполнил британский музыкант Стинг. Мировая премьера "Дюны" Вильнева состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале в сентябре этого года. В российских кинотеатрах картина вышла 16 сентября.В ней рассказывают о молодом аристократе Поле Атрейдесе (Тимоти Шаламе), который вместе с семьей отправляется на одну из самых опасных планет во Вселенной Арракис. На ней есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.После захвата власти на Арракисе представителями могущественного рода Харконнен, Пол и его мать леди Джессика (Ребекка Фергюсон) вынуждены бежать и скрываться в пустыне. Это и становится началом их путешествия.Выход сиквела запланирован на октябрь 2023 года.

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

https://ria.ru/20211101/dune-1757258246.html

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новости культуры, кино и сериалы, стинг, дэвид линч