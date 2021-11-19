https://ria.ru/20211119/dorozhka-1759772859.html

В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе

В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе - РИА Новости, 19.11.2021

В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе

Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Подмосковье, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:45

2021-11-19T11:45

2021-11-19T11:46

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Подмосковье, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 18 ноября мужчина, занимаясь на беговой дорожке и снизив темп, внезапно упал - и скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, также изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены очевидцы."Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в одном из фитнес-клубов", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20210406/basseyn-1727106071.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия