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В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе - РИА Новости, 19.11.2021
В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Подмосковье, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:45
2021-11-19T11:45
2021-11-19T11:46
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе в Подмосковье, следователи проводят проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 18 ноября мужчина, занимаясь на беговой дорожке и снизив темп, внезапно упал - и скончался. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, также изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены очевидцы."Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в одном из фитнес-клубов", - добавила Врадий.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
11:45 19.11.2021 (обновлено: 11:46 19.11.2021)
В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Подмосковье мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе, проводится проверка