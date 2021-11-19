https://ria.ru/20211119/donetsk-1759774904.html
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 15 мин, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 15 мин, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.11.2021
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 15 мин, заявили в ДНР
Украинские силовики в пятницу выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:54
2021-11-19T11:54
2021-11-19T11:54
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили по окраинам Донецка 15 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 7.36 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты Трудовская (окраины Донецка - ред.). Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории республики 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров.
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 15 мин, заявили в ДНР
Представитель ДНР в СЦКК заявил о 15 минах, выпущенных Украиной по окраинам Донецка