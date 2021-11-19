https://ria.ru/20211119/dnr-1759875789.html

Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма

Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма - РИА Новости, 19.11.2021

Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:22

2021-11-19T18:22

2021-11-19T18:22

в мире

украина

великая отечественная война (1941-1945)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации нацизма, разрушений памятников, увековечивающих память советских воинов, передает корреспондент РИА Новости.Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Он также отметил недопустимость разрушений памятников, мемориалов погибшим при защите Отечества и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, и отождествления таких действий с государственной политикой.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, великая отечественная война (1941-1945), донецкая народная республика, донбасс