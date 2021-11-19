Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/dnr-1759875789.html
Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма
Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма - РИА Новости, 19.11.2021
Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:22
2021-11-19T18:22
в мире
украина
великая отечественная война (1941-1945)
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732183194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbdc92177a60b54217927e495507b87b.jpg
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации нацизма, разрушений памятников, увековечивающих память советских воинов, передает корреспондент РИА Новости.Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Он также отметил недопустимость разрушений памятников, мемориалов погибшим при защите Отечества и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, и отождествления таких действий с государственной политикой.
https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html
https://ria.ru/20211108/kiev-1757991185.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732183194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab064aa4effaa156d14c55ebc2c91a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, великая отечественная война (1941-1945), донецкая народная республика, донбасс
18:22 19.11.2021
 
Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма

Парламент ДНР принял заявление о недопустимости любых проявлений героизации нацизма

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабочие устанавливают памятный знак "Звезда Победы" в Донецке. Пятиконечная красная звезда установлена в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Рабочие устанавливают памятный знак Звезда Победы в Донецке. Пятиконечная красная звезда установлена в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации нацизма, разрушений памятников, увековечивающих память советских воинов, передает корреспондент РИА Новости.
Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:19
На Украине предложили отказаться от названия "Великая Отечественная война"
"Народный совет ДНР считает недопустимым любые проявления героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого", - зачитал текст заявления председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Он также отметил недопустимость разрушений памятников, мемориалов погибшим при защите Отечества и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, и отождествления таких действий с государственной политикой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 02:07
Зеленский обвинил СССР в жестокости из-за освобождения Киева от нацистов
 
В миреУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Донецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге