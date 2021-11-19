Парламент ДНР заявил о недопустимости любых проявлений героизации нацизма
Парламент ДНР принял заявление о недопустимости любых проявлений героизации нацизма
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабочие устанавливают памятный знак "Звезда Победы" в Донецке. Пятиконечная красная звезда установлена в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики накануне 76-й годовщины начала Нюрнбергского трибунала принял заявление о недопустимости героизации нацизма, разрушений памятников, увековечивающих память советских воинов, передает корреспондент РИА Новости.
Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. До сегодняшнего дня Международный военный трибунал в Нюрнберге остается крупнейшим правовым деянием представителей разных стран и идеологий, объединившихся для суда над нацизмом. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
"Народный совет ДНР считает недопустимым любые проявления героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого", - зачитал текст заявления председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Он также отметил недопустимость разрушений памятников, мемориалов погибшим при защите Отечества и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, и отождествления таких действий с государственной политикой.