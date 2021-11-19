https://ria.ru/20211119/diktator-1759775512.html

Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников

Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников - РИА Новости, 19.11.2021

Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в "захвате заложников" на фоне ситуации на... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:56

2021-11-19T11:56

2021-11-19T11:56

в мире

белоруссия

франция

мид франции‎

александр лукашенко

жан-ив ле дриан

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в "захвате заложников" на фоне ситуации на белорусско-польской границе.Ле Дриан отметил, что не комментирует заявления о каких-либо связях России с ситуацией на границе Белоруссии. При этом он подчеркнул, что у обеих стран "тесные отношения"."Таким образом, (президент РФ Владимир) Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил гнусную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор", - сказал Ле Дриан в интервью французской газете Monde.По словам французского министра, на границе Белоруссии и Польши происходит "инструментализация мигрантов диктатором". "К этой проблеме нужно относиться как организованной и циничной провокации", - отметил он.В свете этого глава МИД Франции призвал проявить "твердость" и солидарность с европейскими странами, которые стали "жертвами манипуляций". "Ситуация требует новых санкций против Минска", - добавил Ле Дриан.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель.Во вторник Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис с учетом уже прошедшего накануне разговора белорусского лидера с Меркель.

https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759770007.html

https://ria.ru/20211119/davlenie-1759728074.html

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в мире, белоруссия, франция, мид франции‎, александр лукашенко, жан-ив ле дриан, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии