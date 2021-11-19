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Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников
Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников - РИА Новости, 19.11.2021
Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в "захвате заложников" на фоне ситуации на... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:56
2021-11-19T11:56
в мире
белоруссия
франция
мид франции‎
александр лукашенко
жан-ив ле дриан
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в "захвате заложников" на фоне ситуации на белорусско-польской границе.Ле Дриан отметил, что не комментирует заявления о каких-либо связях России с ситуацией на границе Белоруссии. При этом он подчеркнул, что у обеих стран "тесные отношения"."Таким образом, (президент РФ Владимир) Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил гнусную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор", - сказал Ле Дриан в интервью французской газете Monde.По словам французского министра, на границе Белоруссии и Польши происходит "инструментализация мигрантов диктатором". "К этой проблеме нужно относиться как организованной и циничной провокации", - отметил он.В свете этого глава МИД Франции призвал проявить "твердость" и солидарность с европейскими странами, которые стали "жертвами манипуляций". "Ситуация требует новых санкций против Минска", - добавил Ле Дриан.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель.Во вторник Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис с учетом уже прошедшего накануне разговора белорусского лидера с Меркель.
https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759770007.html
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60
в мире, белоруссия, франция, мид франции‎, александр лукашенко, жан-ив ле дриан, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:56 19.11.2021
 
Глава МИД Франции обвинил Лукашенко в захвате заложников

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал Лукашенко диктатором и обвинил в захвате заложников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором" и обвинил его в "захвате заложников" на фоне ситуации на белорусско-польской границе.
Ле Дриан отметил, что не комментирует заявления о каких-либо связях России с ситуацией на границе Белоруссии. При этом он подчеркнул, что у обеих стран "тесные отношения".
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
11:35
Глава МИД Франции назвал сферы сотрудничества с Россией
"Таким образом, (президент РФ Владимир) Путин должен иметь возможность обратиться к Лукашенко, чтобы тот прекратил гнусную и преступную инициативу. Это захват заложников. Лукашенко привык к этому. Это он устраивал захваты самолета, подавлял население, украл выборы. Это диктатор", - сказал Ле Дриан в интервью французской газете Monde.
По словам французского министра, на границе Белоруссии и Польши происходит "инструментализация мигрантов диктатором". "К этой проблеме нужно относиться как организованной и циничной провокации", - отметил он.
В свете этого глава МИД Франции призвал проявить "твердость" и солидарность с европейскими странами, которые стали "жертвами манипуляций". "Ситуация требует новых санкций против Минска", - добавил Ле Дриан.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
00:33
Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса. В Кремле считают очень важным установление прямых контактов между белорусскими властями и ЕС. Путин обсуждал ситуацию с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер также выражал надежду на прямые контакты Лукашенко и Меркель.
Во вторник Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис с учетом уже прошедшего накануне разговора белорусского лидера с Меркель.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 17:43
В МИД Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым
 
В миреБелоруссияФранцияМИД Франции‎Александр ЛукашенкоЖан-Ив Ле ДрианСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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