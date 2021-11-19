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Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США - РИА Новости, 19.11.2021
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T05:23
2021-11-19T09:25
в мире
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вашингтон
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россия
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) сообщил, что приостанавливает работу после расследования ФБР.Действия ФБР дипломаты расценили как недружественные."Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — отметили в посольстве.В дипмиссии добавили, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили допросы и обыски представителей диаспоры, изымали персональные вещи."Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер", — сообщили в посольстве.По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей."Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США", — заключили в дипмиссии.Ранее КСОРС заявил, что допросам ФБР подверглись около 300 представителей российской диаспоры "от студентов до пенсионеров". У руководителей организации прошли обыски.
https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759734445.html
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в мире, сша, вашингтон, фбр, россия
05:23 19.11.2021 (обновлено: 09:25 19.11.2021)
 
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США

Посольство России в Вашингтоне потребовало прекратить преследование КСОР в США

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) сообщил, что приостанавливает работу после расследования ФБР.

"Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры", — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

Действия ФБР дипломаты расценили как недружественные.
"Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — отметили в посольстве.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
05:20
В российской диаспоре в США рассказали о преследовании "иноагентов"
В дипмиссии добавили, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили допросы и обыски представителей диаспоры, изымали персональные вещи.
"Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер", — сообщили в посольстве.
По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей.
"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США", — заключили в дипмиссии.
Ранее КСОРС заявил, что допросам ФБР подверглись около 300 представителей российской диаспоры "от студентов до пенсионеров". У руководителей организации прошли обыски.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 10:56
В США представят проект о модернизации закона об иноагентах, сообщили СМИ
 
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