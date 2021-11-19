https://ria.ru/20211119/diaspora-1759734573.html
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США - РИА Новости, 19.11.2021
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T05:23
2021-11-19T05:23
2021-11-19T09:25
в мире
сша
вашингтон
фбр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) сообщил, что приостанавливает работу после расследования ФБР.Действия ФБР дипломаты расценили как недружественные."Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — отметили в посольстве.В дипмиссии добавили, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили допросы и обыски представителей диаспоры, изымали персональные вещи."Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер", — сообщили в посольстве.По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей."Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США", — заключили в дипмиссии.Ранее КСОРС заявил, что допросам ФБР подверглись около 300 представителей российской диаспоры "от студентов до пенсионеров". У руководителей организации прошли обыски.
https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759734445.html
https://ria.ru/20211104/ssha-1757684301.html
сша
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_377:0:1622:934_1920x0_80_0_0_54e39dc28c8822b65a4a80e96adae266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон, фбр, россия
05:23 19.11.2021 (обновлено: 09:25 19.11.2021)
Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США
Посольство России в Вашингтоне потребовало прекратить преследование КСОР в США
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости.
Посольство России в Вашингтоне
настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) сообщил, что приостанавливает работу после расследования ФБР
.
"Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры", — подчеркивается в заявлении дипмиссии.
Действия ФБР дипломаты расценили как недружественные.
"Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — отметили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили допросы и обыски представителей диаспоры, изымали персональные вещи.
"Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер", — сообщили в посольстве.
По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей.
"Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США
", — заключили в дипмиссии.
Ранее КСОРС заявил, что допросам ФБР подверглись около 300 представителей российской диаспоры "от студентов до пенсионеров". У руководителей организации прошли обыски.