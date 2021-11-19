https://ria.ru/20211119/diaspora-1759734573.html

Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США

Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США - РИА Новости, 19.11.2021

Посольство России потребовало прекратить преследование диаспоры в США

Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T05:23

2021-11-19T05:23

2021-11-19T09:25

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне настаивает на справедливом отношении к представителям российской диаспоры. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) сообщил, что приостанавливает работу после расследования ФБР.Действия ФБР дипломаты расценили как недружественные."Причина — продолжающееся на протяжении ряда лет беспрецедентное давление на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей. Возмущены враждебными действиями Соединенных Штатов против наших соотечественников под предлогом подозрений в работе на территории США без регистрации в качестве иностранных агентов", — отметили в посольстве.В дипмиссии добавили, что сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили допросы и обыски представителей диаспоры, изымали персональные вещи."Тем самым власти США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия. Общественная деятельность наших сограждан носит абсолютно открытый, прозрачный характер", — сообщили в посольстве.По заявлению дипломатов, соотечественники стараются укрепить взаимопонимание между россиянами и американцами, внести вклад в нормализацию двусторонних связей."Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции США", — заключили в дипмиссии.Ранее КСОРС заявил, что допросам ФБР подверглись около 300 представителей российской диаспоры "от студентов до пенсионеров". У руководителей организации прошли обыски.

https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759734445.html

https://ria.ru/20211104/ssha-1757684301.html

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в мире, сша, вашингтон, фбр, россия