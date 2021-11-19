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Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР
Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР - РИА Новости, 19.11.2021
Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР
Специалист по защите детей ЮНИСЕФ встретился с 12-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, которую ранее внесли в список сайта "Миротворец", заявила на... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:49
2021-11-19T21:49
в мире
украина
юнисеф
совет безопасности оон
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Специалист по защите детей ЮНИСЕФ встретился с 12-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, которую ранее внесли в список сайта "Миротворец", заявила на брифинге исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.Ранее МИД самопровозглашенной Луганской народной республики сообщил, что представители ЮНИСЕФ официально уведомили, что специалист, который "имеет мандат" на встречу с девочкой, не смог приехать в связи с форс-мажорными обстоятельствами. При этом представители ЮНИСЕФ согласились на непродолжительную встречу с девочкой, "принесли ей извинения и заверили, что полноценная встреча обязательно состоится", когда в Луганск сможет приехать сотрудник, наделённый соответствующим мандатом.Отвечая на вопрос РИА Новости, когда такая встреча состоится и чего ЮНИСЕФ от нее ожидает, Фор заявила: "Насколько я понимаю, специалист по защите детей уже встретился с ней. Мы можем предоставить вам больше информации позже".Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
https://ria.ru/20211029/mirotvorets-1756936901.html
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украина
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в мире, украина, юнисеф, совет безопасности оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, антониу гутерреш
21:49 19.11.2021
 
Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР

Специалист по защите детей ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. Специалист по защите детей ЮНИСЕФ встретился с 12-летней жительницей Луганска Фаиной Савенковой, которую ранее внесли в список сайта "Миротворец", заявила на брифинге исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.
Ранее МИД самопровозглашенной Луганской народной республики сообщил, что представители ЮНИСЕФ официально уведомили, что специалист, который "имеет мандат" на встречу с девочкой, не смог приехать в связи с форс-мажорными обстоятельствами. При этом представители ЮНИСЕФ согласились на непродолжительную встречу с девочкой, "принесли ей извинения и заверили, что полноценная встреча обязательно состоится", когда в Луганск сможет приехать сотрудник, наделённый соответствующим мандатом.
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Отвечая на вопрос РИА Новости, когда такая встреча состоится и чего ЮНИСЕФ от нее ожидает, Фор заявила: "Насколько я понимаю, специалист по защите детей уже встретился с ней. Мы можем предоставить вам больше информации позже".
Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
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В миреУкраинаЮНИСЕФСовет Безопасности ООНДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕАнтониу Гутерреш
 
 
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