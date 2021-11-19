Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/deti-1759863757.html
В России выросло число погибших в ДТП детей
В России выросло число погибших в ДТП детей - РИА Новости, 19.11.2021
В России выросло число погибших в ДТП детей
Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:33
2021-11-19T17:34
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика ГИБДД РФ.В этом году за январь-октябрь в ДТП погибли 458 детей в возрасте до 16 лет, пострадали – 14 865. Аналогичные показатели за 2020 г – 435 (меньше на 5,3%) и 14 236 (меньше на 4,4%).Как заявил главный внештатный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев, слова которого приводит пресс-служба министерства, "несовершеннолетние во время ДТП часто получают тяжелые переломы и абдоминальные травмы с повреждением внутренних органов, черепно-мозговые травмы".Наиболее сложные случаи – это сочетанные травмы, когда фиксируется повреждение сразу нескольких органов и систем, они требуют комплексного подхода в лечении и вмешательства большого числа специалистов разного профиля, отметил специалист.Процесс реабилитации детей после ДТП индивидуален, и если ребенок получил повреждения центральной нервной системы, восстановление может занять долгое время, рассказал Подкаменев. В этой связи, добавил он, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одним из важнейших способов сохранить здоровье.В рамках борьбы с детским травматизмом пройдет всероссийский финал конкурса для юных инспекторов движения (ЮИД) "Безопасное колесо–2021", сообщает пресс-служба ГИБДД. Соревнования состоятся уже в 40-й раз и будут поделены на два этапа: теоретический (27 ноября) и практический (с 1 по 10 декабря). Поучаствовать в нем могут представители ЮИД в возрасте от 10 до 12 лет.
https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html
https://ria.ru/20211115/dtp-1759197457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия
17:33 19.11.2021 (обновлено: 17:34 19.11.2021)
 
В России выросло число погибших в ДТП детей

В России число погибших в ДТП детей выросло в 2021 году более чем на пять процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика ГИБДД РФ.
В этом году за январь-октябрь в ДТП погибли 458 детей в возрасте до 16 лет, пострадали – 14 865. Аналогичные показатели за 2020 г – 435 (меньше на 5,3%) и 14 236 (меньше на 4,4%).
Как заявил главный внештатный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев, слова которого приводит пресс-служба министерства, "несовершеннолетние во время ДТП часто получают тяжелые переломы и абдоминальные травмы с повреждением внутренних органов, черепно-мозговые травмы".
Наиболее сложные случаи – это сочетанные травмы, когда фиксируется повреждение сразу нескольких органов и систем, они требуют комплексного подхода в лечении и вмешательства большого числа специалистов разного профиля, отметил специалист.
Сотрудник Следственного комитета на месте гибели ребенка в Ершовском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 22:30
В Саратовской области женщина на внедорожнике насмерть сбила ребенка в поле
Процесс реабилитации детей после ДТП индивидуален, и если ребенок получил повреждения центральной нервной системы, восстановление может занять долгое время, рассказал Подкаменев. В этой связи, добавил он, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одним из важнейших способов сохранить здоровье.
В рамках борьбы с детским травматизмом пройдет всероссийский финал конкурса для юных инспекторов движения (ЮИД) "Безопасное колесо–2021", сообщает пресс-служба ГИБДД. Соревнования состоятся уже в 40-й раз и будут поделены на два этапа: теоретический (27 ноября) и практический (с 1 по 10 декабря). Поучаствовать в нем могут представители ЮИД в возрасте от 10 до 12 лет.
Валерия Башкирова на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 20:51
Суд приговорил к пяти годам колонии девушку, сбившую детей в Солнцево
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге