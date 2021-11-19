https://ria.ru/20211119/deti-1759863757.html

В России выросло число погибших в ДТП детей

В России выросло число погибших в ДТП детей - РИА Новости, 19.11.2021

В России выросло число погибших в ДТП детей

Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:34

общество

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число детей, погибших в ДТП в России за 10 месяцев 2021 года, выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует статистика ГИБДД РФ.В этом году за январь-октябрь в ДТП погибли 458 детей в возрасте до 16 лет, пострадали – 14 865. Аналогичные показатели за 2020 г – 435 (меньше на 5,3%) и 14 236 (меньше на 4,4%).Как заявил главный внештатный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев, слова которого приводит пресс-служба министерства, "несовершеннолетние во время ДТП часто получают тяжелые переломы и абдоминальные травмы с повреждением внутренних органов, черепно-мозговые травмы".Наиболее сложные случаи – это сочетанные травмы, когда фиксируется повреждение сразу нескольких органов и систем, они требуют комплексного подхода в лечении и вмешательства большого числа специалистов разного профиля, отметил специалист.Процесс реабилитации детей после ДТП индивидуален, и если ребенок получил повреждения центральной нервной системы, восстановление может занять долгое время, рассказал Подкаменев. В этой связи, добавил он, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одним из важнейших способов сохранить здоровье.В рамках борьбы с детским травматизмом пройдет всероссийский финал конкурса для юных инспекторов движения (ЮИД) "Безопасное колесо–2021", сообщает пресс-служба ГИБДД. Соревнования состоятся уже в 40-й раз и будут поделены на два этапа: теоретический (27 ноября) и практический (с 1 по 10 декабря). Поучаствовать в нем могут представители ЮИД в возрасте от 10 до 12 лет.

https://ria.ru/20211106/rebenok-1757907473.html

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общество, россия