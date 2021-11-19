https://ria.ru/20211119/deti-1759756954.html

В Москве за день госпитализируют до 30 детей с коронавирусом

В Москве за день госпитализируют до 30 детей с коронавирусом - РИА Новости, 19.11.2021

В Москве за день госпитализируют до 30 детей с коронавирусом

В Москве госпитализируется от 25 до 30 детей в день с COVID из-за агрессивного штамма, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:50

2021-11-19T10:50

2021-11-19T11:11

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве госпитализируется от 25 до 30 детей в день с COVID из-за агрессивного штамма, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Надо сказать, что при дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. У нас количество заболевших детей существенно возросло. Пики в октябре... больше, чем 1000 детей заболевали ежедневно. Если раньше заболеваемость детей проходила либо в бессимптомной форме, либо с легкими проявлениями ОРВИ, то сейчас все чаще фиксируем тех, кто болеет в средней тяжести или тяжело. Если раньше госпитализация ребенка была крайне редкая ситуация, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей. Штамм более агрессивный и более тяжело протекает у детей. На сегодняшний день у нас находится 150 детей с ковидом, из них 91 ребенок - у которого есть пневмония и четверо - на ИВЛ", - сообщила Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".

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