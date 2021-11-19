https://ria.ru/20211119/deti-1759746234.html

Голикова заявила о росте расходов на соцподдержку детей

Голикова заявила о росте расходов на соцподдержку детей - РИА Новости, 19.11.2021

Голикова заявила о росте расходов на соцподдержку детей

Расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей выросли на 40% за три года реализации программы Десятилетия детства, говорится в РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:48

2021-11-19T09:48

2021-11-19T09:48

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей выросли на 40% за три года реализации программы Десятилетия детства, говорится в приветствии вице-премьера РФ Татьяны Голиковой к участникам и гостям III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".По словам Голиковой, благополучие детей, их всестороннее развитие, а также укрепление семейных ценностей являются национальными приоритетами. Меры, принятые в первые годы реализации Десятилетия детства, продемонстрировали свою эффективность и оказали положительный эффект на развитие сферы детства."За прошедший период более чем на 40% увеличены расходы консолидированного бюджета субъектов на меры социальной поддержки детей. Продлена до конца 2026 года программа материнского капитала при рождении первого ребенка, его размер при рождении второго и последующих детей увеличен на 26,5%. Продолжено оказание дополнительной адресной финансовой поддержки семьям с детьми в связи с распространением COVID-19", - отметила вице-премьер.Она также напомнила, что в России ведется работа по увеличению охвата детей профилактическими медосмотрами для раннего выявления проблем со здоровьем. Более 7 миллионов учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание. В 2,4 тысячи школ в сельской местности отремонтированы спортивные залы, оснащены оборудованием и инвентарём.Важным результатом Голикова назвала организацию с 2020 года мероприятий по профессиональному обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет. По итогам реализации первого этапа такой возможностью воспользовались почти 35 тысяч мам, добавила она.

https://ria.ru/20211108/medvedev-1758080100.html

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756559667.html

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общество, татьяна голикова, россия