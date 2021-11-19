https://ria.ru/20211119/deputat-1759733112.html
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка - РИА Новости, 19.11.2021
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
Суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:47
2021-11-19T03:47
2021-11-19T09:39
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.Защита Самсонова намерена обжаловать его арест, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова."Да, конечно (будем обжаловать). Не согласны (с арестом). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь более мягкой мерой пресечения, домашним арестом. Самсонов продолжает держать голодовку и настаивает, чтобы провели исследование на полиграфе независимым полиграфологом. Это требование является основанием для его голодовки", - сказала Касилова.Как передает корреспондент РИА Новости, Самсонов, когда его выводили из зала, сказал: "Это всё поклеп, это все неправда". Обвинение ему пока не предъявлено. По данным СУСК, депутат арестован на два месяца.Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Адвокат Самсонова сообщала РИА Новости, что в среду ее подзащитный начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
https://ria.ru/20211117/sud-1759474659.html
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происшествия, приморский край, владивосток, россия
03:47 19.11.2021 (обновлено: 09:39 19.11.2021)
В Приморье взяли под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
Суд в Приморье заключил под стражу депутата, подозреваемого в развращении ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости.
Суд заключил под стражу приморского депутата от КПРФ Артема Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю
.
"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Защита Самсонова намерена обжаловать его арест, сообщила РИА Новости адвокат парламентария Наталья Касилова.
"Да, конечно (будем обжаловать). Не согласны (с арестом). Считаем, что цели, на которые ссылается следствие, можно достичь более мягкой мерой пресечения, домашним арестом. Самсонов продолжает держать голодовку и настаивает, чтобы провели исследование на полиграфе независимым полиграфологом. Это требование является основанием для его голодовки", - сказала Касилова.
Как передает корреспондент РИА Новости, Самсонов, когда его выводили из зала, сказал: "Это всё поклеп, это все неправда". Обвинение ему пока не предъявлено. По данным СУСК, депутат арестован на два месяца.
Против Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Адвокат Самсонова сообщала РИА Новости, что в среду ее подзащитный начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.