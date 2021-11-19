https://ria.ru/20211119/davlenie-1759728074.html

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе - РИА Новости, 19.11.2021

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T00:33

2021-11-19T00:33

2021-11-19T00:33

в мире

париж

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

эммануэль макрон

матеуш моравецкий

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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром республики Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.Отмечается, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

париж

белоруссия

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в мире, париж, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, эммануэль макрон, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии