Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса
ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.
Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром республики Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.
"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей… Он призывает Европу продолжать работать со странами происхождения (мигрантов - ред.) и транзита, а также с авиакомпаниями, чтобы прекратить эти перемещения и разрешить принимать обратно тех, кто не имеет права на убежище", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.