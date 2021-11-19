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Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе - РИА Новости, 19.11.2021
Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T00:33
2021-11-19T00:33
в мире
париж
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
эммануэль макрон
матеуш моравецкий
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром республики Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.Отмечается, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, париж, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, эммануэль макрон, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
00:33 19.11.2021
 
Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе

Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за миграционного кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию потоков мигрантов на польско-белорусской границе, сообщил Елисейский дворец.
Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом и Польши Анджеем Дудой и с премьер-министром республики Матеушем Моравецким. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе.

"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей… Он призывает Европу продолжать работать со странами происхождения (мигрантов - ред.) и транзита, а также с авиакомпаниями, чтобы прекратить эти перемещения и разрешить принимать обратно тех, кто не имеет права на убежище", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи тем, кто оказался на границе.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреПарижБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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