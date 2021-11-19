https://ria.ru/20211119/cruz-1759629562.html

Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром - РИА Новости, 19.11.2021

Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус в интервью Variety рассказала, какие отношения у нее сложились с Педро Альмодоваром. Актриса снялась в восьми фильмах режиссера, последний из... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T02:21

2021-11-19T02:21

2021-11-19T02:21

культура

педро альмодовар

пенелопа крус

новости культуры

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759639186_0:38:2322:1344_1920x0_80_0_0_8e2a998dda4731eeb6c3baf48b50fb4a.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью Variety рассказала, какие отношения у нее сложились с Педро Альмодоваром. Актриса снялась в восьми фильмах режиссера, последний из которых — драма "Параллельные матери".Крус и Альмодовар впервые поработали вместе над мелодрамой "Живая плоть", выпущенной в 1997 год. Они почти сразу подружились, а за более чем 20 лет общения с кинематографистом стали почти семьей.По словам Крус, дружеская связь с Альмодоваром, основана, прежде всего, на доверии и взаимопонимании. И тем не менее, на съемках актриса и режиссер держат профессиональную дистанцию. Пенелопа Крус добавила, что за столько лет дружбы узнала о многих особенностях знаменитого режиссера. Одна из них — любовь к еде. Кулинарные блюда часто занимают чуть ли не центральное место в работах Педро Альмодовара. Будь то флан в "Возвращении" (2006) или омлет в "Параллельных матерях".В Variety подчеркивают, что этот тандем делает уникальным и то, что в совместных работах актрисы и режиссера есть тематическая нить. Во всех их фильмах, за исключением "Разомкнутых объятий" (2009), Крус играет либо беременную женщину, как в "Живой плоти" и "Все о моей матери", либо матерей, как, например, в "Возвращении". А когда Альмодовару нужно было найти кого-то, кто изобразил бы его собственную мать в полуавтобиографической драме "Боль и слава" (2019), то за помощью он снова обратился к Пенелопе Крус.

https://ria.ru/20211011/cruz-1753701389.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро альмодовар, пенелопа крус, новости культуры, стиль жизни