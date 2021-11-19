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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/cruz-1759629562.html
Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром
Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром - РИА Новости, 19.11.2021
Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром
Пенелопа Крус в интервью Variety рассказала, какие отношения у нее сложились с Педро Альмодоваром. Актриса снялась в восьми фильмах режиссера, последний из... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T02:21
2021-11-19T02:21
культура
педро альмодовар
пенелопа крус
новости культуры
стиль жизни
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью Variety рассказала, какие отношения у нее сложились с Педро Альмодоваром. Актриса снялась в восьми фильмах режиссера, последний из которых — драма "Параллельные матери".Крус и Альмодовар впервые поработали вместе над мелодрамой "Живая плоть", выпущенной в 1997 год. Они почти сразу подружились, а за более чем 20 лет общения с кинематографистом стали почти семьей.По словам Крус, дружеская связь с Альмодоваром, основана, прежде всего, на доверии и взаимопонимании. И тем не менее, на съемках актриса и режиссер держат профессиональную дистанцию. Пенелопа Крус добавила, что за столько лет дружбы узнала о многих особенностях знаменитого режиссера. Одна из них — любовь к еде. Кулинарные блюда часто занимают чуть ли не центральное место в работах Педро Альмодовара. Будь то флан в "Возвращении" (2006) или омлет в "Параллельных матерях".В Variety подчеркивают, что этот тандем делает уникальным и то, что в совместных работах актрисы и режиссера есть тематическая нить. Во всех их фильмах, за исключением "Разомкнутых объятий" (2009), Крус играет либо беременную женщину, как в "Живой плоти" и "Все о моей матери", либо матерей, как, например, в "Возвращении". А когда Альмодовару нужно было найти кого-то, кто изобразил бы его собственную мать в полуавтобиографической драме "Боль и слава" (2019), то за помощью он снова обратился к Пенелопе Крус.
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педро альмодовар, пенелопа крус, новости культуры, стиль жизни
02:21 19.11.2021
 
Пенелопа Крус рассказала об отношениях с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус рассказала об отношениях с режиссером Педро Альмодоваром

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус
Режиссер Педро Альмодовар и актриса Пенелопа Крус - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью Variety рассказала, какие отношения у нее сложились с Педро Альмодоваром. Актриса снялась в восьми фильмах режиссера, последний из которых — драма "Параллельные матери".
Крус и Альмодовар впервые поработали вместе над мелодрамой "Живая плоть", выпущенной в 1997 год. Они почти сразу подружились, а за более чем 20 лет общения с кинематографистом стали почти семьей.
По словам Крус, дружеская связь с Альмодоваром, основана, прежде всего, на доверии и взаимопонимании. И тем не менее, на съемках актриса и режиссер держат профессиональную дистанцию.
"Он никогда не бывает грубым. Но если я делаю дубль, который ему не нравится, или чувствует, что я не выкладываюсь на все 100 процентов, то говорит об этом, — рассказала актриса. — На съемках мы держим дистанцию, которая защищает наши отношения. Но даже при том, что со стороны может показаться, что я не веселюсь со своим лучшим другом, я знаю о нем все. Я знаю, когда он в хорошем настроении или когда волнуется. Он не может лгать мне, а я ему. И даже не пытаюсь".
Пенелопа Крус добавила, что за столько лет дружбы узнала о многих особенностях знаменитого режиссера. Одна из них — любовь к еде. Кулинарные блюда часто занимают чуть ли не центральное место в работах Педро Альмодовара. Будь то флан в "Возвращении" (2006) или омлет в "Параллельных матерях".
"В сценах, где есть еда, Педро хочет, чтобы мы готовили его любимые блюда, — отметил Крус. — Тогда он сможет съесть их после. Это один из немногих случаев на съемочной площадке, когда мы делаем один дубль".
В Variety подчеркивают, что этот тандем делает уникальным и то, что в совместных работах актрисы и режиссера есть тематическая нить. Во всех их фильмах, за исключением "Разомкнутых объятий" (2009), Крус играет либо беременную женщину, как в "Живой плоти" и "Все о моей матери", либо матерей, как, например, в "Возвращении". А когда Альмодовару нужно было найти кого-то, кто изобразил бы его собственную мать в полуавтобиографической драме "Боль и слава" (2019), то за помощью он снова обратился к Пенелопе Крус.
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КультураПедро АльмодоварПенелопа КрусНовости культурыСтиль жизни
 
 
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