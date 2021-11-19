https://ria.ru/20211119/bolgary-1759870279.html
"Крым — русский": болгары оценили слова президента о принадлежности полуострова
Болгары высказались о принадлежности Крыма после слов президента - РИА Новости, 19.11.2021
"Крым — русский": болгары оценили слова президента о принадлежности полуострова
Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:56
2021-11-19T17:56
2021-11-19T23:50
в мире
украина
болгария
румен радев
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским.Пользователи сайтов разошлись во мнениях относительно слов главы страны. Так, некоторые из них возмутились заявлением о принадлежности полуострова России из-за возможной реакции Запада. Большинство же пользователей напомнили историю Крыма и согласились с главой государства."И где он солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — написал Да,бе.Колев назвал слова Радева "дипломатическим ответом", а его оппонента обвинил в некомпетентности."Он (Радев. — Прим. ред.) подтвердил, что Черное море должно быть зоной мира, он понимает, что мы не можем воевать вместе с ковбоями против России", — пояснил читатель."Чей сейчас Крым? Неважно, что это не признали", — прокомментировал Бачо Киро.Он напомнил, что в советское время полуостров перешел в состав Украины по указу Никиты Хрущева."Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, <…> абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — добавил он."Крым всегда был русским. То, что в 1956 году Хрущев решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказалось недоразумением", — заявил Обяснявам ти."На вопрос своего оппонента "чей Крым?" Румен Радев ответил: "В данный момент он русский". Да, Крым русский. На самом деле он никогда не был украинским", — написал Ттт.Он подчеркнул, что даже в период после распада СССР и до 2014 года связи Крыма с Россией были крепче, чем с Украиной."Жители Крыма определяли себя русскими. Те, кто считали себя украинцами, никогда там не жили. <…> Радев обеспечил себе второй срок! Поздравляю, господин президент!" — подытожил читатель."Можно только похвалить стратегическое мышление Радева, он един со своим народом (по крайней мере, с большей его частью) в вопросах типа Крыма и не ползает на коленках перед великими силами, турками и Эрдоганом", — написала Олга.Она напомнила о притязаниях Турции на полуостров и оккупации Северного Кипра, а также планах по созданию Великого Турана."Радев смотрит очень далеко вперед и излагает свою независимую точку зрения, что делает ему честь", — подытожила она.На днях действующий глава государства во время предвыборных дебатов с кандидатом от оппозиции Анастасом Герджиковым в ответ на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что полуостров в настоящее время принадлежит России. Высказывание Радева вызвало протест в Киеве, сегодня посла Болгарии на Украине вызвали в МИД страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, болгария, румен радев, россия
17:56 19.11.2021 (обновлено: 23:50 19.11.2021)
Болгары высказались о принадлежности Крыма после слов президента
Читатели болгарских СМИ высказались о принадлежности Крыма после слов президента Радева
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Читатели болгарских газет Dnes
и "Факты
" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским.
Пользователи сайтов разошлись во мнениях относительно слов главы страны. Так, некоторые из них возмутились заявлением о принадлежности полуострова России из-за возможной реакции Запада. Большинство же пользователей напомнили историю Крыма и согласились с главой государства.
"И где он солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — написал Да,бе.
Колев назвал слова Радева "дипломатическим ответом", а его оппонента обвинил в некомпетентности.
"Он (Радев. — Прим. ред.) подтвердил, что Черное море
должно быть зоной мира, он понимает, что мы не можем воевать вместе с ковбоями против России", — пояснил читатель.
"Чей сейчас Крым? Неважно, что это не признали", — прокомментировал Бачо Киро.
Он напомнил, что в советское время полуостров перешел в состав Украины
по указу Никиты Хрущева.
"Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, <…> абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — добавил он.
"Крым всегда был русским. То, что в 1956 году Хрущев решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказалось недоразумением", — заявил Обяснявам ти.
"На вопрос своего оппонента "чей Крым?" Румен Радев
ответил: "В данный момент он русский". Да, Крым русский. На самом деле он никогда не был украинским", — написал Ттт.
Он подчеркнул, что даже в период после распада СССР
и до 2014 года связи Крыма с Россией
были крепче, чем с Украиной.
"Жители Крыма определяли себя русскими. Те, кто считали себя украинцами, никогда там не жили. <…> Радев обеспечил себе второй срок! Поздравляю, господин президент!" — подытожил читатель.
"Можно только похвалить стратегическое мышление Радева, он един со своим народом (по крайней мере, с большей его частью) в вопросах типа Крыма и не ползает на коленках перед великими силами, турками и Эрдоганом", — написала Олга.
Она напомнила о притязаниях Турции
на полуостров и оккупации Северного Кипра
, а также планах по созданию Великого Турана.
"Радев смотрит очень далеко вперед и излагает свою независимую точку зрения, что делает ему честь", — подытожила она.
На днях действующий глава государства во время предвыборных дебатов с кандидатом от оппозиции Анастасом Герджиковым в ответ на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что полуостров в настоящее время принадлежит России. Высказывание Радева вызвало протест в Киеве, сегодня посла Болгарии
на Украине вызвали в МИД страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>