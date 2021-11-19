Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/bolgary-1759870279.html
"Крым — русский": болгары оценили слова президента о принадлежности полуострова
Болгары высказались о принадлежности Крыма после слов президента - РИА Новости, 19.11.2021
"Крым — русский": болгары оценили слова президента о принадлежности полуострова
Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:56
2021-11-19T23:50
в мире
украина
болгария
румен радев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским.Пользователи сайтов разошлись во мнениях относительно слов главы страны. Так, некоторые из них возмутились заявлением о принадлежности полуострова России из-за возможной реакции Запада. Большинство же пользователей напомнили историю Крыма и согласились с главой государства."И где он солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — написал Да,бе.Колев назвал слова Радева "дипломатическим ответом", а его оппонента обвинил в некомпетентности."Он (Радев. — Прим. ред.) подтвердил, что Черное море должно быть зоной мира, он понимает, что мы не можем воевать вместе с ковбоями против России", — пояснил читатель."Чей сейчас Крым? Неважно, что это не признали", — прокомментировал Бачо Киро.Он напомнил, что в советское время полуостров перешел в состав Украины по указу Никиты Хрущева."Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, &lt;…&gt; абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — добавил он."Крым всегда был русским. То, что в 1956 году Хрущев решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказалось недоразумением", — заявил Обяснявам ти."На вопрос своего оппонента "чей Крым?" Румен Радев ответил: "В данный момент он русский". Да, Крым русский. На самом деле он никогда не был украинским", — написал Ттт.Он подчеркнул, что даже в период после распада СССР и до 2014 года связи Крыма с Россией были крепче, чем с Украиной."Жители Крыма определяли себя русскими. Те, кто считали себя украинцами, никогда там не жили. &lt;…&gt; Радев обеспечил себе второй срок! Поздравляю, господин президент!" — подытожил читатель."Можно только похвалить стратегическое мышление Радева, он един со своим народом (по крайней мере, с большей его частью) в вопросах типа Крыма и не ползает на коленках перед великими силами, турками и Эрдоганом", — написала Олга.Она напомнила о притязаниях Турции на полуостров и оккупации Северного Кипра, а также планах по созданию Великого Турана."Радев смотрит очень далеко вперед и излагает свою независимую точку зрения, что делает ему честь", — подытожила она.На днях действующий глава государства во время предвыборных дебатов с кандидатом от оппозиции Анастасом Герджиковым в ответ на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что полуостров в настоящее время принадлежит России. Высказывание Радева вызвало протест в Киеве, сегодня посла Болгарии на Украине вызвали в МИД страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211018/prisoedinenie-1755062837.html
https://ria.ru/20211106/bolgary-1757866002.html
https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html
https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, болгария, румен радев, россия
17:56 19.11.2021 (обновлено: 23:50 19.11.2021)
 
Болгары высказались о принадлежности Крыма после слов президента

Читатели болгарских СМИ высказались о принадлежности Крыма после слов президента Радева

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели болгарских газет Dnes и "Факты" прокомментировали высказывание президента республики Румена Радева, в котором тот назвал Крым российским.
Пользователи сайтов разошлись во мнениях относительно слов главы страны. Так, некоторые из них возмутились заявлением о принадлежности полуострова России из-за возможной реакции Запада. Большинство же пользователей напомнили историю Крыма и согласились с главой государства.
"И где он солгал, сказав, что Крым российский? Ну раз вы такие правоверные натовцы, идите получайте от русских, только нас не надо приносить в жертву", — написал Да,бе.
Колев назвал слова Радева "дипломатическим ответом", а его оппонента обвинил в некомпетентности.
Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 16:25
Болгары потребовали присоединить Украину к России
"Он (Радев. — Прим. ред.) подтвердил, что Черное море должно быть зоной мира, он понимает, что мы не можем воевать вместе с ковбоями против России", — пояснил читатель.
"Чей сейчас Крым? Неважно, что это не признали", — прокомментировал Бачо Киро.
Он напомнил, что в советское время полуостров перешел в состав Украины по указу Никиты Хрущева.
"Крым снова русский, это факт. Признают это или нет, <…> абсолютно неважно, только повод всяким философам языками почесать", — добавил он.
"Крым всегда был русским. То, что в 1956 году Хрущев решил сыграть в Деда Мороза и подарить его Украине, позже оказалось недоразумением", — заявил Обяснявам ти.
Крым - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 11:53
"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
"На вопрос своего оппонента "чей Крым?" Румен Радев ответил: "В данный момент он русский". Да, Крым русский. На самом деле он никогда не был украинским", — написал Ттт.
Он подчеркнул, что даже в период после распада СССР и до 2014 года связи Крыма с Россией были крепче, чем с Украиной.
"Жители Крыма определяли себя русскими. Те, кто считали себя украинцами, никогда там не жили. <…> Радев обеспечил себе второй срок! Поздравляю, господин президент!" — подытожил читатель.
"Можно только похвалить стратегическое мышление Радева, он един со своим народом (по крайней мере, с большей его частью) в вопросах типа Крыма и не ползает на коленках перед великими силами, турками и Эрдоганом", — написала Олга.
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 12:18
Американский офицер рассказал, как "вытолкать" Россию из Черного моря
Она напомнила о притязаниях Турции на полуостров и оккупации Северного Кипра, а также планах по созданию Великого Турана.
"Радев смотрит очень далеко вперед и излагает свою независимую точку зрения, что делает ему честь", — подытожила она.
На днях действующий глава государства во время предвыборных дебатов с кандидатом от оппозиции Анастасом Герджиковым в ответ на вопрос о принадлежности Крыма заявил, что полуостров в настоящее время принадлежит России. Высказывание Радева вызвало протест в Киеве, сегодня посла Болгарии на Украине вызвали в МИД страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Подъем флага на корабле Маунт Уитни ВМС США - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 08:00
"Потеряли берега". Кто вместе с США готовится "атаковать Крым"
 
В миреУкраинаБолгарияРумен РадевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге