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Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача
Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача - РИА Новости, 19.11.2021
Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил, что безопасность жителей является приоритетной... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:02
2021-11-19T19:02
2021-11-19T19:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил, что безопасность жителей является приоритетной задачей для властей Подмосковья, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья отметил, что окончательные итоги переписи будут подведены в 2022 году. Собранные данные учтут при разработке экономических и социальных программ. Благодаря этому в регионе можно будет построить необходимое количество детских садов, школ и поликлиник. Также данные переписи будут полезны для развития сферы безопасности.На совещании затронули вопрос о нарушениях закона трудовыми мигрантами. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что абсолютное большинство из них — это законопослушные люди, которые приехали работать, чтобы прокормить свои семьи."Вместе с тем на одном из открытых совещаний мы обсуждали тему хостелов, проживания в том числе мигрантов, которые работают здесь. Этот вопрос мы тоже сегодня затронем, для того чтобы избежать каких-либо эксцессов и держать, что называется, руку на пульсе", — подчеркнул глава региона.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил, что безопасность жителей является приоритетной задачей для властей Подмосковья, сообщил телеканал "360"
.
"Сегодня у нас в повестке – результат переписи. Я могу констатировать, что в Московской области — 10,8–11 миллионов человек. Безусловно, это накладывает на нас с вами серьезную нагрузку, ответственность за безопасность граждан, и наша задача — ее обеспечить", — сказал Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что окончательные итоги переписи будут подведены в 2022 году. Собранные данные учтут при разработке экономических и социальных программ. Благодаря этому в регионе можно будет построить необходимое количество детских садов, школ и поликлиник. Также данные переписи будут полезны для развития сферы безопасности.
На совещании затронули вопрос о нарушениях закона трудовыми мигрантами. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что абсолютное большинство из них — это законопослушные люди, которые приехали работать, чтобы прокормить свои семьи.
"Вместе с тем на одном из открытых совещаний мы обсуждали тему хостелов, проживания в том числе мигрантов, которые работают здесь. Этот вопрос мы тоже сегодня затронем, для того чтобы избежать каких-либо эксцессов и держать, что называется, руку на пульсе", — подчеркнул глава региона.