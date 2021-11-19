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Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача

Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача - РИА Новости, 19.11.2021

Воробьев: обеспечение безопасности каждого жителя МО — приоритетная задача

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил, что безопасность жителей является приоритетной... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:02

2021-11-19T19:02

2021-11-19T19:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов заявил, что безопасность жителей является приоритетной задачей для властей Подмосковья, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья отметил, что окончательные итоги переписи будут подведены в 2022 году. Собранные данные учтут при разработке экономических и социальных программ. Благодаря этому в регионе можно будет построить необходимое количество детских садов, школ и поликлиник. Также данные переписи будут полезны для развития сферы безопасности.На совещании затронули вопрос о нарушениях закона трудовыми мигрантами. Андрей Воробьев обратил внимание на то, что абсолютное большинство из них — это законопослушные люди, которые приехали работать, чтобы прокормить свои семьи."Вместе с тем на одном из открытых совещаний мы обсуждали тему хостелов, проживания в том числе мигрантов, которые работают здесь. Этот вопрос мы тоже сегодня затронем, для того чтобы избежать каких-либо эксцессов и держать, что называется, руку на пульсе", — подчеркнул глава региона.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев