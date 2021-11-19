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Песков объяснил идею Путина о международной системе гарантий безопасности
Песков объяснил идею Путина о международной системе гарантий безопасности - РИА Новости, 19.11.2021
Песков объяснил идею Путина о международной системе гарантий безопасности
Инициатива президента РФ Владимира Путина о международной системе гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию для всех стран, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:57
2021-11-19T13:22
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о международной системе гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию для всех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это постоянный процесс (принятие мер по защите безопасности - ред. ), и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте. И альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности, вот о чем говорил президент и что он инициировал и поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет действительно успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны участвовали себя более надёжно", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, от кого эти гарантии российские дипломаты будут пытаться получить, Песков заявил, что "от всех", кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте."(Это должно зависеть - ред.) от всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте... Это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы - это уже вопрос переговоров. Только вчера было дано поручение президента, еще предстоит выяснить, как, собственно, наши визави, наши партнеры, оппоненты, противники будут относиться к этому - танго танцевать в одиночку практически невозможно. Предстоит большая работа... Нам бы хотелось, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств", - подчеркнул Песков.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:57 19.11.2021 (обновлено: 13:22 19.11.2021)
 
Песков объяснил идею Путина о международной системе гарантий безопасности

Песков: инициатива Путина о системе гарантий безопасности успокоит ситуацию для всех стран

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина о международной системе гарантий безопасности сможет успокоить ситуацию для всех стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это постоянный процесс (принятие мер по защите безопасности - ред. ), и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на европейском континенте. И альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности, вот о чем говорил президент и что он инициировал и поручил вчера российской дипломатии. Такая система гарантий безопасности сможет действительно успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны участвовали себя более надёжно", - сказал Песков.
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Отвечая на вопрос, от кого эти гарантии российские дипломаты будут пытаться получить, Песков заявил, что "от всех", кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте.
"(Это должно зависеть - ред.) от всех, кто имеет слово в деле обеспечения безопасности на европейском континенте... Это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы - это уже вопрос переговоров. Только вчера было дано поручение президента, еще предстоит выяснить, как, собственно, наши визави, наши партнеры, оппоненты, противники будут относиться к этому - танго танцевать в одиночку практически невозможно. Предстоит большая работа... Нам бы хотелось, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств", - подчеркнул Песков.
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