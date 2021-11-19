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Неравный брак: Лондон клянется поддерживать Киев и Варшаву в борьбе с Москвой
Британский министр обороны "поженил" Лондон с Варшавой из-за Москвы - РИА Новости, 19.11.2021
Неравный брак: Лондон клянется поддерживать Киев и Варшаву в борьбе с Москвой
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов, а также заявил, что Лондон будет "стоять... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:02
2021-11-19T17:47
в мире
варшава
франция
нато
восточная европа
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов, а также заявил, что Лондон будет "стоять плечом к плечу" с Варшавой и Киевом против Москвы, пишет Daily Mail.Во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая группа НАТО, Уоллес также рассказал о близких связях Великобритании с Восточной Европой."На протяжении 200 лет отношения между Польшей и Соединенным Королевством стали похожи на длинный и крепкий брачный союз. Именно поэтому мне так легко обещать Польше оказывать взаимную поддержку на границе с Белоруссией", — приводит издание слова министра обороны.Читатели газеты неоднозначно отнеслись к высказываниям и решениям британского министра. Многие из них отметили, что вместо контроля чужих границ Лондону следует обратить внимание на собственные."Итак, мы посылаем солдат защищать границу Польши, но ничего не делаем с нашей собственной границей?? Какого черта!!! Это ЕС должен разбираться, а не мы!!" — заявил пользователь paused."Пожалуйста, защитите сначала наши собственные границы, мы уже превратились в свалку мира", — написал JezzaK7."Было бы лучше отправить солдат во Францию, чтобы помешать тысячам людей приезжать сюда, поскольку французы, похоже, не хотят этого делать. Абсолютное безумие. Наш дом должен быть в порядке прежде всего", — отметил Trips79.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Ранее стало известно об отправке на границу британской роты инженерных войск для укрепления заслонов против мигрантов.
https://ria.ru/20211119/davlenie-1759728074.html
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в мире, варшава, франция, нато, восточная европа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:02 19.11.2021 (обновлено: 17:47 19.11.2021)
 
Британский министр обороны "поженил" Лондон с Варшавой из-за Москвы

Министр обороны Великобритании пообещал стоять "плечом к плечу" с Украиной и Польшей

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский пограничник наблюдает за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе.
Польский пограничник наблюдает за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов, а также заявил, что Лондон будет "стоять плечом к плечу" с Варшавой и Киевом против Москвы, пишет Daily Mail.

"То, что происходит на границе Белоруссии, — преднамеренная и заинтересованная попытка дестабилизировать не только Польшу, но и соседние государства. <…> Лучший ответ на эти действия — встать плечом к плечу, не только как соседние страны, но как друзья и партнеры, чтобы определенно дать понять, что мы не допустим подобного", — уверен Бен Уоллес.

Во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая группа НАТО, Уоллес также рассказал о близких связях Великобритании с Восточной Европой.
"На протяжении 200 лет отношения между Польшей и Соединенным Королевством стали похожи на длинный и крепкий брачный союз. Именно поэтому мне так легко обещать Польше оказывать взаимную поддержку на границе с Белоруссией", — приводит издание слова министра обороны.
Читатели газеты неоднозначно отнеслись к высказываниям и решениям британского министра. Многие из них отметили, что вместо контроля чужих границ Лондону следует обратить внимание на собственные.
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"Итак, мы посылаем солдат защищать границу Польши, но ничего не делаем с нашей собственной границей?? Какого черта!!! Это ЕС должен разбираться, а не мы!!" — заявил пользователь paused.
"Пожалуйста, защитите сначала наши собственные границы, мы уже превратились в свалку мира", — написал JezzaK7.
"Было бы лучше отправить солдат во Францию, чтобы помешать тысячам людей приезжать сюда, поскольку французы, похоже, не хотят этого делать. Абсолютное безумие. Наш дом должен быть в порядке прежде всего", — отметил Trips79.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Ранее стало известно об отправке на границу британской роты инженерных войск для укрепления заслонов против мигрантов.
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