https://ria.ru/20211119/benuolles-1759759137.html

Неравный брак: Лондон клянется поддерживать Киев и Варшаву в борьбе с Москвой

Британский министр обороны "поженил" Лондон с Варшавой из-за Москвы - РИА Новости, 19.11.2021

Неравный брак: Лондон клянется поддерживать Киев и Варшаву в борьбе с Москвой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов, а также заявил, что Лондон будет "стоять... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:02

2021-11-19T11:02

2021-11-19T17:47

в мире

варшава

франция

нато

восточная европа

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов, а также заявил, что Лондон будет "стоять плечом к плечу" с Варшавой и Киевом против Москвы, пишет Daily Mail.Во время посещения военной базы на северо-востоке Польши, где размещена боевая группа НАТО, Уоллес также рассказал о близких связях Великобритании с Восточной Европой."На протяжении 200 лет отношения между Польшей и Соединенным Королевством стали похожи на длинный и крепкий брачный союз. Именно поэтому мне так легко обещать Польше оказывать взаимную поддержку на границе с Белоруссией", — приводит издание слова министра обороны.Читатели газеты неоднозначно отнеслись к высказываниям и решениям британского министра. Многие из них отметили, что вместо контроля чужих границ Лондону следует обратить внимание на собственные."Итак, мы посылаем солдат защищать границу Польши, но ничего не делаем с нашей собственной границей?? Какого черта!!! Это ЕС должен разбираться, а не мы!!" — заявил пользователь paused."Пожалуйста, защитите сначала наши собственные границы, мы уже превратились в свалку мира", — написал JezzaK7."Было бы лучше отправить солдат во Францию, чтобы помешать тысячам людей приезжать сюда, поскольку французы, похоже, не хотят этого делать. Абсолютное безумие. Наш дом должен быть в порядке прежде всего", — отметил Trips79.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Ранее стало известно об отправке на границу британской роты инженерных войск для укрепления заслонов против мигрантов.

https://ria.ru/20211119/davlenie-1759728074.html

https://ria.ru/20211118/armiya-1759674192.html

варшава

франция

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, франция, нато, восточная европа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии