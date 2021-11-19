https://ria.ru/20211119/belgorod-1759870802.html

Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний

Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний - РИА Новости, 19.11.2021

Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний

Белгородская областная дума создаст рабочую группу для нормативного совершенствования деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:57

2021-11-19T17:57

2021-11-19T18:20

белгородская область

экономика

белгородская областная дума

александр пашков

ольга павлова

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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума создаст рабочую группу для нормативного совершенствования деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении заксобрания.Работу управляющих компаний региона обсудили на парламентском часе в Белгородской областной думе. В ходе обсуждения доклада руководителя регионального управления государственного жилищного надзора Михаила Бредихина было отмечено, что действующая нормативная практика в отношении управляющих компаний несовершенна и давно устарела.Депутат Александр Пашков поднял вопрос о лицензировании белгородской УК "Русь", на работу которой поступали многочисленные жалобы."Ваша организация выдаёт лицензию и вправе её отбирать, если есть вопросы у жителей. В связи с этим вопрос по УК "Русь" – полтора года жители бились, чтобы её заменить, а что делала ваша организация? Почему нужно, чтобы жители бились? Может, что-то в законодательстве поменять?" - обратился депутат к начальнику госжилнадзора.Тот пояснил, что решить вопрос на уровне ведомства достаточно непросто, но жители сами могут поменять управляющую компанию, для чего нужно провести общедомовое собрание.В ходе разговора поднималась и проблема формирования тарифов.По его словам, проблема формирования тарифа связана и с оплатой труда работников управляющих компаний, она одна из самых низких в регионе. Как отметила спикер областной думы Ольга Павлова, если не решать этот вопрос, то в отрасли ЖКХ скоро просто не останется квалифицированных кадров."Просто рано или поздно не будет этих слесарей, сварщиков, которые работают в этой системе. Да, есть компании, которые нечестно себя ведут, "замыливают" доходы, но большинству фонд оплаты труда, их доходы, действительно, не позволяет сделать какое-то увеличение", – сказала Павлова.Чтобы определиться с мерами по законодательному регулированию отрасли, Ольга Павлова предложила создать рабочую группу, в которую войдут представители депутатского корпуса, управляющих компаний и служб, которые занимаются жилищным надзором."Нужно комплексно рассмотреть этот вопрос, тогда посмотрим, что можно сделать на законодательном уровне", – добавила председатель областной думы.

https://ria.ru/20211119/belgorod-1759834347.html

https://ria.ru/20211119/parlament-1759868214.html

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экономика, белгородская областная дума, александр пашков, ольга павлова