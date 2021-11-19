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Белгородская область
https://ria.ru/20211119/belgorod-1759870802.html
Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний
Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний - РИА Новости, 19.11.2021
Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний
Белгородская областная дума создаст рабочую группу для нормативного совершенствования деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:57
2021-11-19T18:20
белгородская область
экономика
белгородская областная дума
александр пашков
ольга павлова
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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума создаст рабочую группу для нормативного совершенствования деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении заксобрания.Работу управляющих компаний региона обсудили на парламентском часе в Белгородской областной думе. В ходе обсуждения доклада руководителя регионального управления государственного жилищного надзора Михаила Бредихина было отмечено, что действующая нормативная практика в отношении управляющих компаний несовершенна и давно устарела.Депутат Александр Пашков поднял вопрос о лицензировании белгородской УК "Русь", на работу которой поступали многочисленные жалобы."Ваша организация выдаёт лицензию и вправе её отбирать, если есть вопросы у жителей. В связи с этим вопрос по УК "Русь" – полтора года жители бились, чтобы её заменить, а что делала ваша организация? Почему нужно, чтобы жители бились? Может, что-то в законодательстве поменять?" - обратился депутат к начальнику госжилнадзора.Тот пояснил, что решить вопрос на уровне ведомства достаточно непросто, но жители сами могут поменять управляющую компанию, для чего нужно провести общедомовое собрание.В ходе разговора поднималась и проблема формирования тарифов.По его словам, проблема формирования тарифа связана и с оплатой труда работников управляющих компаний, она одна из самых низких в регионе. Как отметила спикер областной думы Ольга Павлова, если не решать этот вопрос, то в отрасли ЖКХ скоро просто не останется квалифицированных кадров."Просто рано или поздно не будет этих слесарей, сварщиков, которые работают в этой системе. Да, есть компании, которые нечестно себя ведут, "замыливают" доходы, но большинству фонд оплаты труда, их доходы, действительно, не позволяет сделать какое-то увеличение", – сказала Павлова.Чтобы определиться с мерами по законодательному регулированию отрасли, Ольга Павлова предложила создать рабочую группу, в которую войдут представители депутатского корпуса, управляющих компаний и служб, которые занимаются жилищным надзором."Нужно комплексно рассмотреть этот вопрос, тогда посмотрим, что можно сделать на законодательном уровне", – добавила председатель областной думы.
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экономика, белгородская областная дума, александр пашков, ольга павлова
17:57 19.11.2021 (обновлено: 18:20 19.11.2021)
 
Белгородская облдума поможет улучшить работу управляющих компаний

Белгородская облдума создаст рабочую группу для улучшения работы управляющих компаний

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думыЗаседание Белгородской облдумы
Заседание Белгородской облдумы
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Белгородская областная дума создаст рабочую группу для нормативного совершенствования деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении заксобрания.
Работу управляющих компаний региона обсудили на парламентском часе в Белгородской областной думе. В ходе обсуждения доклада руководителя регионального управления государственного жилищного надзора Михаила Бредихина было отмечено, что действующая нормативная практика в отношении управляющих компаний несовершенна и давно устарела.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 15:44Белгородская область
Белгородский губернатор рассказал о мерах соцподдержки в регионе
Депутат Александр Пашков поднял вопрос о лицензировании белгородской УК "Русь", на работу которой поступали многочисленные жалобы.
"Ваша организация выдаёт лицензию и вправе её отбирать, если есть вопросы у жителей. В связи с этим вопрос по УК "Русь" – полтора года жители бились, чтобы её заменить, а что делала ваша организация? Почему нужно, чтобы жители бились? Может, что-то в законодательстве поменять?" - обратился депутат к начальнику госжилнадзора.
Тот пояснил, что решить вопрос на уровне ведомства достаточно непросто, но жители сами могут поменять управляющую компанию, для чего нужно провести общедомовое собрание.
В ходе разговора поднималась и проблема формирования тарифов.
"Ежегодно должен утверждаться тариф. Собственники, понятно, не хотят платить, не утверждают. Следующее, что идёт – это обязанность органа местного самоуправления по Жилищному кодексу утверждать плату за содержание жилья. У нас главы считают, что это не популярная мера, от этого устраняются. А потом на их территории возникает проблема. Если бы глава местного самоуправления ежегодно утверждал экономически обоснованный тариф, как у нас это в четырёх муниципальных образованиях делается, то можно требовать с управляющей компании тогда. И не только орган жилищного надзора это мог бы делать, но и глава, потому что они придут завтра за утверждением тарифа", – рассказал Михаил Бредихин.
По его словам, проблема формирования тарифа связана и с оплатой труда работников управляющих компаний, она одна из самых низких в регионе. Как отметила спикер областной думы Ольга Павлова, если не решать этот вопрос, то в отрасли ЖКХ скоро просто не останется квалифицированных кадров.
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думыЗаседание Белгородской облдумы
Заседание Белгородской облдумы
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы
Заседание Белгородской облдумы
"Просто рано или поздно не будет этих слесарей, сварщиков, которые работают в этой системе. Да, есть компании, которые нечестно себя ведут, "замыливают" доходы, но большинству фонд оплаты труда, их доходы, действительно, не позволяет сделать какое-то увеличение", – сказала Павлова.
Чтобы определиться с мерами по законодательному регулированию отрасли, Ольга Павлова предложила создать рабочую группу, в которую войдут представители депутатского корпуса, управляющих компаний и служб, которые занимаются жилищным надзором.
"Нужно комплексно рассмотреть этот вопрос, тогда посмотрим, что можно сделать на законодательном уровне", – добавила председатель областной думы.
Заседание Белгородской облдумы
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Белгородская областьЭкономикаБелгородская областная ДумаАлександр ПашковОльга Павлова
 
 
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