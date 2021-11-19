https://ria.ru/20211119/belaes-1759809601.html
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть - РИА Новости, 19.11.2021
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:17
2021-11-19T14:17
2021-11-19T14:27
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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики."Девятнадцатого ноября в 14.04 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть.
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
14:17 19.11.2021 (обновлено: 14:27 19.11.2021)
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок БелАЭС снова включили в сеть после внепланового отключения