https://ria.ru/20211119/belaes-1759809601.html

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть - РИА Новости, 19.11.2021

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:17

2021-11-19T14:17

2021-11-19T14:27

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики."Девятнадцатого ноября в 14.04 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть.

https://ria.ru/20211119/aes-1759782366.html

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