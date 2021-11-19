Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/belaes-1759809601.html
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть - РИА Новости, 19.11.2021
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:17
2021-11-19T14:27
в мире
белоруссия
белорусская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_0:103:1152:751_1920x0_80_0_0_dd16ff1733ffade5f77f5d9b1a2a546f.jpg
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики."Девятнадцатого ноября в 14.04 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть.
https://ria.ru/20211119/aes-1759782366.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_dd50b8159148d9ef0cb9bc7f2a64b0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, белорусская аэс
14:17 19.11.2021 (обновлено: 14:27 19.11.2021)
 
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

Первый энергоблок БелАЭС снова включили в сеть после внепланового отключения

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в энергосеть после внепланового отключения, идет повышение электрической мощности турбогенератора, сообщила в пятницу пресс-служба минэнерго республики.
"Девятнадцатого ноября в 14.04 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В среду минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики, радиационный фон остался в норме. Глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич в пятницу заявил, что анализ внепланового отключения от сети первого блока Белорусской АЭС показал, что все технологические системы станции находятся в работоспособном состоянии, скоро ожидается включение блока в энергосеть.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
12:21
Президент Казахстана высказался о перспективе строительства АЭС
 
В миреБелоруссияБелорусская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге