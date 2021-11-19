11:43 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
Первый блок БелАЭС подготовили к запуску
Глава Минэнерго Белоруссии: скоро ожидается включение в сеть первого блока БелАЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.
В среду сообщалось, что реактор внепланово автоматически отключился от сети, радиационный фон при этом остался в норме.
"По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет", — подчеркнул Каранкевич. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
В четверг стартовали пусковые операции, в ближайшее время энергоблок снова запустят.
Это уже второе отключение за последние несколько месяцев, первое было в июле и продлилось до 4 октября.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.
Десятого июня приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.