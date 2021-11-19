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Первый блок БелАЭС подготовили к запуску
Первый блок БелАЭС подготовили к запуску - РИА Новости, 19.11.2021
Первый блок БелАЭС подготовили к запуску
Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:43
2021-11-19T12:44
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МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.В среду сообщалось, что реактор внепланово автоматически отключился от сети, радиационный фон при этом остался в норме.В четверг стартовали пусковые операции, в ближайшее время энергоблок снова запустят.Это уже второе отключение за последние несколько месяцев, первое было в июле и продлилось до 4 октября.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.Десятого июня приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
11:43 19.11.2021 (обновлено: 12:44 19.11.2021)
 
Первый блок БелАЭС подготовили к запуску

Глава Минэнерго Белоруссии: скоро ожидается включение в сеть первого блока БелАЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.
В среду сообщалось, что реактор внепланово автоматически отключился от сети, радиационный фон при этом остался в норме.
"По результатам диагностики все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет", — подчеркнул Каранкевич. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
В четверг стартовали пусковые операции, в ближайшее время энергоблок снова запустят.
Это уже второе отключение за последние несколько месяцев, первое было в июле и продлилось до 4 октября.
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Десятого июня приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.
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