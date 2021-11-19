https://ria.ru/20211119/belaes-1759771825.html

Первый блок БелАЭС подготовили к запуску

Первый блок БелАЭС подготовили к запуску - РИА Новости, 19.11.2021

Первый блок БелАЭС подготовили к запуску

Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:43

2021-11-19T11:43

2021-11-19T12:44

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МИНСК, 19 ноя — РИА Новости. Специалисты не выявили неполадок в работе первого блока Белорусской АЭС, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.В среду сообщалось, что реактор внепланово автоматически отключился от сети, радиационный фон при этом остался в норме.В четверг стартовали пусковые операции, в ближайшее время энергоблок снова запустят.Это уже второе отключение за последние несколько месяцев, первое было в июле и продлилось до 4 октября.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, первая атомная электростанция в республике. Ее сооружают в Островце (Гродненская область), суммарная мощность двух реакторов ВВЭР-1200 будет насчитывать 2400 МВт.Десятого июня приемочная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию первого блока, запуск второго запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html

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в мире, белоруссия, белорусская аэс