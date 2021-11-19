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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США - РИА Новости, 19.11.2021
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:08
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сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис."Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (19:35 мск. — Прим. ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям", — написала Псаки в Twitter.Согласно пункту три 25-й поправки Основного закона, Байден направил лидерам обеих палат конгресса собственноручно подписанные письма, в которых сообщил о передаче и возвращении обязанностей.По словам Псаки, хозяин Белого дома остается в военном госпитале Уолтера Рида под Вашингтоном для продолжения планового медосмотра. На пятницу в его графике запланировано одно рабочее мероприятие — помилование пары индеек ко Дню благодарения, который будут отмечать на следующей неделе.Сегодня впервые в истории Соединенных Штатов во главе государства была женщина, пусть и на непродолжительный срок. Кроме того, это первый раз, когда Байден передал полномочия вице-президенту.Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что Харрис жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и вице-президентом.
https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html
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сша, джо байден, в мире
20:08 19.11.2021 (обновлено: 21:04 19.11.2021)
 
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии под наркозом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.
"Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (19:35 мск. — Прим. ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям", — написала Псаки в Twitter.
Согласно пункту три 25-й поправки Основного закона, Байден направил лидерам обеих палат конгресса собственноручно подписанные письма, в которых сообщил о передаче и возвращении обязанностей.
По словам Псаки, хозяин Белого дома остается в военном госпитале Уолтера Рида под Вашингтоном для продолжения планового медосмотра. На пятницу в его графике запланировано одно рабочее мероприятие — помилование пары индеек ко Дню благодарения, который будут отмечать на следующей неделе.
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Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что Харрис жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и вице-президентом.
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