https://ria.ru/20211119/bayden-1759895432.html

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США - РИА Новости, 19.11.2021

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:08

2021-11-19T20:08

2021-11-19T21:04

сша

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759871731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_080637e487a3acee7957246321d599f1.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как ему под анестезией сделали колоноскопию, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.На время плановой процедуры он в соответствии с Конституцией передал полномочия вице-президенту Камале Харрис."Президент США переговорил с вице-президентом и главой аппарата Белого дома примерно в 11:35 (19:35 мск. — Прим. ред.) сегодняшнего утра. Президент в хорошем расположении духа и в это время вернулся к своим обязанностям", — написала Псаки в Twitter.Согласно пункту три 25-й поправки Основного закона, Байден направил лидерам обеих палат конгресса собственноручно подписанные письма, в которых сообщил о передаче и возвращении обязанностей.По словам Псаки, хозяин Белого дома остается в военном госпитале Уолтера Рида под Вашингтоном для продолжения планового медосмотра. На пятницу в его графике запланировано одно рабочее мероприятие — помилование пары индеек ко Дню благодарения, который будут отмечать на следующей неделе.Сегодня впервые в истории Соединенных Штатов во главе государства была женщина, пусть и на непродолжительный срок. Кроме того, это первый раз, когда Байден передал полномочия вице-президенту.Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что Харрис жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и вице-президентом.

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

https://ria.ru/20211114/reyting-1759020334.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, в мире