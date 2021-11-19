https://ria.ru/20211119/bayden-1759863050.html

Байден временно передаст полномочия вице-президенту

Байден временно передаст полномочия вице-президенту - РИА Новости, 19.11.2021

Байден временно передаст полномочия вице-президенту

Лидер США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:30

2021-11-19T17:30

2021-11-19T19:38

сша

в мире

джо байден

дженнифер псаки

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Лидер США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.Пресс-секретарь сообщила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию."Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.Она также указала, что во второй половине дня в пятницу администрация опубликует отчет о состоянии здоровья американского президента по итогам медобследования. Пока он будет находиться под действием анестезии, Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома.Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что вице-президент жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и Харрис.

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

https://ria.ru/20211114/reyting-1759020334.html

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сша, в мире, джо байден, дженнифер псаки, камала харрис