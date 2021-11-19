https://ria.ru/20211119/bayden-1759863050.html
Байден временно передаст полномочия вице-президенту
Байден временно передаст полномочия вице-президенту - РИА Новости, 19.11.2021
Байден временно передаст полномочия вице-президенту
Лидер США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:30
2021-11-19T17:30
2021-11-19T19:38
сша
в мире
джо байден
дженнифер псаки
камала харрис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_0:219:2313:1520_1920x0_80_0_0_531707744f2db79720510b413bf9ff44.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Лидер США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.Пресс-секретарь сообщила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию."Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.Она также указала, что во второй половине дня в пятницу администрация опубликует отчет о состоянии здоровья американского президента по итогам медобследования. Пока он будет находиться под действием анестезии, Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома.Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что вице-президент жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и Харрис.
https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html
https://ria.ru/20211114/reyting-1759020334.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758463320_201:181:2122:1622_1920x0_80_0_0_e06e8fd8db2747ad500d873d006ec6db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, джо байден, дженнифер псаки, камала харрис
17:30 19.11.2021 (обновлено: 19:38 19.11.2021)
Байден временно передаст полномочия вице-президенту
Байден передаст полномочия вице-президенту Харрис на время пребывания в больнице
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости.
Лидер США Джо Байден
временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться под анестезией в больнице, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Это станет первым случаем с момента прихода его администрации к власти, когда американский лидер передал свои полномочия вице-президенту. Также впервые в США женщина, пусть и на непродолжительный срок, сосредоточит в своих руках полномочия главы государства.
Пресс-секретарь сообщила, что Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр, где ему сделают плановую колоноскопию.
"Как и в случае с президентом Джорджем Бушем
в 2002 и 2007 годах, в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", — говорится в письменном заявлении Псаки.
Она также указала, что во второй половине дня в пятницу администрация опубликует отчет о состоянии здоровья американского президента по итогам медобследования. Пока он будет находиться под действием анестезии, Харрис будет работать из своего офиса в Западном крыле Белого дома.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждала, что вице-президент жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между Байденом и Харрис.