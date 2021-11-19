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США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем
США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем - РИА Новости, 19.11.2021
США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем
"Есть ощущение, что страна уходит у нас из-под ног, а управляет ей субъект, способный управлять разве что киоском с фастфудом", — так элегантно описывает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:00
2021-11-19T08:04
авторы
сша
джо байден
эрик шмидт
нэнси пелоси
хантер байден
камала харрис
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"Есть ощущение, что страна уходит у нас из-под ног, а управляет ей субъект, способный управлять разве что киоском с фастфудом", — так элегантно описывает отношение народа США к главе государства бывший сотрудник Трампа Клифф Симпс. Только что 53 процента американских избирателей, опрошенных изданием Politico, заявили, что Джо Байден не может выполнять свои обязанности. Сорок восемь процентов полагают, что он для этого находится в "недостаточной умственной форме". Граждане, считающие, что президент здоров, бодр и "внятно излагает свои мысли", остались в абсолютном меньшинстве.Заметим, критикуют Байдена отнюдь не "враги народа" — трамписты. Электоральные предпочтения опрошенных в расчет не принимались. В душевном здоровье президента сомневаются сегодня большинство американских избирателей независимо от того, поддерживают они демократов или республиканцев.Политик с полувековым стажем, Джо Байден всегда славился своими эксцентричными высказываниями. Вот, например, что он сказал в 2007 году, узнав о выдвижении Барака Обамы на пост президента: "Вы смотрите-ка, это ведь впервые у нас появился такой мейнстримный афроамериканский кандидат — внятный, толковый, чистенький и выглядит хорошо..."Жуткий расизм, на самом деле. Любому другому политику такое стоило бы карьеры. Но Байдену все разрешалось. Став президентом, он стал сыпать "ашипками и ачепятками" уже в промышленном масштабе.Недолюбливающий Байдена журналист Хоуи Карр, автор Boston Herald, коллекционирует дословные расшифровки речей президента. Они выглядят как поток сознания а-ля Гертруда Стайн. Вот, например, глава государства пытается прочитать по бумажке имя и фамилию: "И… эм-м-м… Роберт Рейтер... Ритер... Ритер... Эр-Е-Й-Т-Е-Эр... Ререйтер, Чикагская федерация труда, и, ребята, вот так вот мы побеждаем коронавирус, когда работаем вместе..." О том, что президенту США пора в отставку, не раз заявляли американские военные. Кстати, они начали это делать еще до катастрофы в Афганистане. Об этом же говорят и рейтинги президента. Байден абсолютный рекордсмен по скорости их падения.Ниже проседал разве что рейтинг Трампа, однако против него слаженно работали почти все американские СМИ. Байдена массмедиа США, напротив, холили и лелеяли. Впрочем, даже в прессе, дисциплинированно обслуживающей демпартию, в последнее время появляются довольно скептичные публикации.Принадлежащая Джеффу Безосу Washington Post опубликовала, например, обширный материал о "вульгарных выходках" американцев против действующего президента. Речь о том, что практически в каждом городе США жители встречают главу государства плакатами "F*** Joe Biden!" Соответствующую речовку скандируют на спортивных соревнованиях, в общественных местах, на митингах Трампа-младшего.Американцам запомнилось, как журналистка NBC брала в прямом эфире интервью у гонщика NASCAR Брэндона Брауна. На заднем плане публика кричала: "F*** Joe Biden!" "Вы слышите болельщиков, — не растерялась журналистка. — Они кричат: "Давай, Брэндон!" С тех пор "Давай, Брэндон!" стало цензурным вариантом неприличной речовки. Ее пишут на футболках, бейсболках и кружках. "Давай, Брэндон!" звучит даже в конгрессе США. Весь этот материал Washington Post расписывает хоть и критически, но так подробно, будто ее владелец и сам уже внутренне согласен с недовольными американцами.Получается, что Байден стал "хромой уткой", едва оказавшись на своем посту. Эпические неудачи в Афганистане и в борьбе с коронавирусом, инфляция, дефицит. Постоянные провалы на внешнеполитическом фронте — и встреча G20 в Риме, и климатический саммит в Глазго закончились, по сути, ничем. Демонстративное пренебрежение указами президента — их сегодня отменяют и оспаривают Флорида, Оклахома, Техас и многие другие штаты.Помимо этого, на Байдена скопилось невероятное количество компромата. Время от времени он дозированно вбрасывается в инфополе. И это не какие-то дежурные обвинения в путешествиях за госсчет, а довольно жуткие вещи.Год назад это был ноутбук сына президента. Все рассматривали фотографии Хантера Байдена в окружении девиц нетяжелого поведения и читали его признания в том, что он торговал доступом к телу своего папы, получая за это взятки от китайцев и украинцев.Сейчас вниманию публики предлагают дневник дочери президента. Его подлинности — так же, как и ноутбука Хантера, — никто не отрицает. В соцсетях широко обсуждают цитаты из этого дневника. Эшли Байден якобы намекает на то, что отец имел с ней в детстве какие-то "неподобающие" отношения. В частности, они вместе принимали душ, а все это ей явно не нравилось.Возможно, все это просто вброс политических противников, заурядный фейк. Однако ФБР почему-то отнеслось к этому очень серьезно и провело обыски в офисах консервативного сайта Project Veritas, который и ознакомил публику с записями Эшли Байден. Генпрокурор США ведет расследование по делу о краже ее дневника.Все выглядит так, будто карьера Байдена висит на волоске. Если в следующем году большинство в конгрессе получат республиканцы — а это очень вероятный вариант, — то импичмент выглядит практически неизбежным. Постоянные вбросы про психические расстройства делают возможным и вариант отставки по состоянию здоровья. Однако кто может сменить его на посту?По закону это должен быть вице-президент, однако рейтинг Камалы Харрис колеблется вокруг 28 процентов — это вообще не о чем. Дело в том, что Байден назначил ее разрулить кризис с мигрантами на южной границе США, а она там даже ни разу не появилась. Нелегалы невозбранно лезут через границу в товарных количествах. Для республиканцев Харрис просто воплощение Сатаны. Однако даже своя, казалось бы, насквозь демократическая CNN тоже бранит ее на все корки.Если убрать Харрис, то следующим претендентом на пост президента автоматически становится Нэнси Пелоси. Восьмидесятиоднолетняя ветеран демпартии, политик с полувековым стажем, спикер конгресса США. Все миллионы Нэнси Пелоси вложены в акции компаний Силиконовой долины — прежде всего в Alphabet Эрика Шмидта.Проталкивая принятие закона об инфраструктуре, Пелоси прямо работала на IT-олигархов — эти многомиллиардные госинвестиции пойдут на развитие широкополосного интернета и на искусственный интеллект. То есть тут даже никто не притворяется, что в Америке есть еще какая-то политика, кроме перекачивания бюджетных денег в карманы миллиардеров. Политик на содержании у Эрика Шмидта будет занятно смотреться на посту американского президента. По крайней мере, будет понятно, кто за что отвечает.Пока же откровенно слабый, безнадежно скомпрометированный, вечно что-то мямлящий президент — прекрасная ширма для делящих поляну американских политических кланов и содержащих их олигархов. Вся политика страны давно превратилась в какие-то судорожные метания из стороны в сторону, бесконечные, опасные и бессмысленные провокации.То забываем про Украину, то накачиваем ее оружием и разжигаем антироссийскую истерику. То боремся с "Северным потоком — 2", то сливаемся, то опять вступаем в борьбу. То кидаем союзников по НАТО, то пытаемся с ними помириться. То ссоримся с Макроном, то заигрываем с Макроном.Аналитики ищут во всем этом хитрую подоплеку, далеко идущие планы. Но дело в том, что это просто волны на ковре от дерущихся под ним бульдогов. Свои интересы — и свои люди в Белом доме — есть у клана Барака Обамы. Мы отлично помним, как он буквально за ручку выводил Байдена на предвыборные митинги.Огромное влияние сохранил в офисе президента клан Клинтон. Только что на переговоры в Москву приезжал Джейк Салливан — лучший друг и доверенное лицо Хиллари. А муж Хиллари Билл лично диктовал своему человеку в окружении Байдена речь, которую президент США должен был произнести в "супер-вторник", сразу после своей сомнительной победы на выборах. Своих людей расставил на ключевые должности и владелец Alphabet Эрик Шмидт.Если эти бояре захотят снести своего царя, они смогут сделать это в мгновение ока. Однако пока что он их устраивает. Большинство избирателей видеть Байдена на посту президента страны не хотят. Но кто их спрашивал-то?"Злятся ведь не просто на Байдена, — откровенничает с журналистами Washington Post Клифф Симпс. — Злятся скорее на состояние страны, которой он правит. Он же просто аватар — типа символ упадка Америки".
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авторы, сша, джо байден, эрик шмидт, нэнси пелоси, хантер байден, камала харрис
08:00 19.11.2021 (обновлено: 08:04 19.11.2021)
 

США: этот Байден испортился, но заменить вообще некем

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Джо Байден в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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"Есть ощущение, что страна уходит у нас из-под ног, а управляет ей субъект, способный управлять разве что киоском с фастфудом", — так элегантно описывает отношение народа США к главе государства бывший сотрудник Трампа Клифф Симпс.
Только что 53 процента американских избирателей, опрошенных изданием Politico, заявили, что Джо Байден не может выполнять свои обязанности. Сорок восемь процентов полагают, что он для этого находится в "недостаточной умственной форме". Граждане, считающие, что президент здоров, бодр и "внятно излагает свои мысли", остались в абсолютном меньшинстве.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 19:31
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Заметим, критикуют Байдена отнюдь не "враги народа" — трамписты. Электоральные предпочтения опрошенных в расчет не принимались. В душевном здоровье президента сомневаются сегодня большинство американских избирателей независимо от того, поддерживают они демократов или республиканцев.
Политик с полувековым стажем, Джо Байден всегда славился своими эксцентричными высказываниями. Вот, например, что он сказал в 2007 году, узнав о выдвижении Барака Обамы на пост президента: "Вы смотрите-ка, это ведь впервые у нас появился такой мейнстримный афроамериканский кандидат — внятный, толковый, чистенький и выглядит хорошо..."
Жуткий расизм, на самом деле. Любому другому политику такое стоило бы карьеры. Но Байдену все разрешалось. Став президентом, он стал сыпать "ашипками и ачепятками" уже в промышленном масштабе.
Недолюбливающий Байдена журналист Хоуи Карр, автор Boston Herald, коллекционирует дословные расшифровки речей президента. Они выглядят как поток сознания а-ля Гертруда Стайн. Вот, например, глава государства пытается прочитать по бумажке имя и фамилию: "И… эм-м-м… Роберт Рейтер... Ритер... Ритер... Эр-Е-Й-Т-Е-Эр... Ререйтер, Чикагская федерация труда, и, ребята, вот так вот мы побеждаем коронавирус, когда работаем вместе..."
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 17:23Авторы
От Байдена устали даже сторонники: бай-бай, господин президент?
О том, что президенту США пора в отставку, не раз заявляли американские военные. Кстати, они начали это делать еще до катастрофы в Афганистане. Об этом же говорят и рейтинги президента. Байден абсолютный рекордсмен по скорости их падения.
Ниже проседал разве что рейтинг Трампа, однако против него слаженно работали почти все американские СМИ. Байдена массмедиа США, напротив, холили и лелеяли. Впрочем, даже в прессе, дисциплинированно обслуживающей демпартию, в последнее время появляются довольно скептичные публикации.
Принадлежащая Джеффу Безосу Washington Post опубликовала, например, обширный материал о "вульгарных выходках" американцев против действующего президента. Речь о том, что практически в каждом городе США жители встречают главу государства плакатами "F*** Joe Biden!" Соответствующую речовку скандируют на спортивных соревнованиях, в общественных местах, на митингах Трампа-младшего.
Американцам запомнилось, как журналистка NBC брала в прямом эфире интервью у гонщика NASCAR Брэндона Брауна. На заднем плане публика кричала: "F*** Joe Biden!" "Вы слышите болельщиков, — не растерялась журналистка. — Они кричат: "Давай, Брэндон!" С тех пор "Давай, Брэндон!" стало цензурным вариантом неприличной речовки. Ее пишут на футболках, бейсболках и кружках. "Давай, Брэндон!" звучит даже в конгрессе США. Весь этот материал Washington Post расписывает хоть и критически, но так подробно, будто ее владелец и сам уже внутренне согласен с недовольными американцами.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 11:31В мире
The Hill сообщил о падении рейтинга Байдена до 38%
Получается, что Байден стал "хромой уткой", едва оказавшись на своем посту. Эпические неудачи в Афганистане и в борьбе с коронавирусом, инфляция, дефицит. Постоянные провалы на внешнеполитическом фронте — и встреча G20 в Риме, и климатический саммит в Глазго закончились, по сути, ничем. Демонстративное пренебрежение указами президента — их сегодня отменяют и оспаривают Флорида, Оклахома, Техас и многие другие штаты.
Помимо этого, на Байдена скопилось невероятное количество компромата. Время от времени он дозированно вбрасывается в инфополе. И это не какие-то дежурные обвинения в путешествиях за госсчет, а довольно жуткие вещи.
Год назад это был ноутбук сына президента. Все рассматривали фотографии Хантера Байдена в окружении девиц нетяжелого поведения и читали его признания в том, что он торговал доступом к телу своего папы, получая за это взятки от китайцев и украинцев.
Сейчас вниманию публики предлагают дневник дочери президента. Его подлинности — так же, как и ноутбука Хантера, — никто не отрицает. В соцсетях широко обсуждают цитаты из этого дневника. Эшли Байден якобы намекает на то, что отец имел с ней в детстве какие-то "неподобающие" отношения. В частности, они вместе принимали душ, а все это ей явно не нравилось.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 09:24В мире
ФБР провело обыски у журналистов из-за дневника дочери Байдена
Возможно, все это просто вброс политических противников, заурядный фейк. Однако ФБР почему-то отнеслось к этому очень серьезно и провело обыски в офисах консервативного сайта Project Veritas, который и ознакомил публику с записями Эшли Байден. Генпрокурор США ведет расследование по делу о краже ее дневника.
Все выглядит так, будто карьера Байдена висит на волоске. Если в следующем году большинство в конгрессе получат республиканцы — а это очень вероятный вариант, — то импичмент выглядит практически неизбежным. Постоянные вбросы про психические расстройства делают возможным и вариант отставки по состоянию здоровья. Однако кто может сменить его на посту?
По закону это должен быть вице-президент, однако рейтинг Камалы Харрис колеблется вокруг 28 процентов — это вообще не о чем. Дело в том, что Байден назначил ее разрулить кризис с мигрантами на южной границе США, а она там даже ни разу не появилась. Нелегалы невозбранно лезут через границу в товарных количествах. Для республиканцев Харрис просто воплощение Сатаны. Однако даже своя, казалось бы, насквозь демократическая CNN тоже бранит ее на все корки.
Сторонники Дональда Трампа возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:00
В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
Если убрать Харрис, то следующим претендентом на пост президента автоматически становится Нэнси Пелоси. Восьмидесятиоднолетняя ветеран демпартии, политик с полувековым стажем, спикер конгресса США. Все миллионы Нэнси Пелоси вложены в акции компаний Силиконовой долины — прежде всего в Alphabet Эрика Шмидта.
Проталкивая принятие закона об инфраструктуре, Пелоси прямо работала на IT-олигархов — эти многомиллиардные госинвестиции пойдут на развитие широкополосного интернета и на искусственный интеллект. То есть тут даже никто не притворяется, что в Америке есть еще какая-то политика, кроме перекачивания бюджетных денег в карманы миллиардеров. Политик на содержании у Эрика Шмидта будет занятно смотреться на посту американского президента. По крайней мере, будет понятно, кто за что отвечает.
Пока же откровенно слабый, безнадежно скомпрометированный, вечно что-то мямлящий президент — прекрасная ширма для делящих поляну американских политических кланов и содержащих их олигархов. Вся политика страны давно превратилась в какие-то судорожные метания из стороны в сторону, бесконечные, опасные и бессмысленные провокации.
То забываем про Украину, то накачиваем ее оружием и разжигаем антироссийскую истерику. То боремся с "Северным потоком — 2", то сливаемся, то опять вступаем в борьбу. То кидаем союзников по НАТО, то пытаемся с ними помириться. То ссоримся с Макроном, то заигрываем с Макроном.
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 10:18В мире
Байден ввел журналистов в ступор своей репликой об Олимпиаде в Пекине
Аналитики ищут во всем этом хитрую подоплеку, далеко идущие планы. Но дело в том, что это просто волны на ковре от дерущихся под ним бульдогов. Свои интересы — и свои люди в Белом доме — есть у клана Барака Обамы. Мы отлично помним, как он буквально за ручку выводил Байдена на предвыборные митинги.
Огромное влияние сохранил в офисе президента клан Клинтон. Только что на переговоры в Москву приезжал Джейк Салливан — лучший друг и доверенное лицо Хиллари. А муж Хиллари Билл лично диктовал своему человеку в окружении Байдена речь, которую президент США должен был произнести в "супер-вторник", сразу после своей сомнительной победы на выборах. Своих людей расставил на ключевые должности и владелец Alphabet Эрик Шмидт.
Если эти бояре захотят снести своего царя, они смогут сделать это в мгновение ока. Однако пока что он их устраивает. Большинство избирателей видеть Байдена на посту президента страны не хотят. Но кто их спрашивал-то?
"Злятся ведь не просто на Байдена, — откровенничает с журналистами Washington Post Клифф Симпс. — Злятся скорее на состояние страны, которой он правит. Он же просто аватар — типа символ упадка Америки".
 
АвторыСШАДжо БайденЭрик ШмидтНэнси ПелосиХантер БайденКамала Харрис
 
 
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