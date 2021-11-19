https://ria.ru/20211119/bashkirova-1759789025.html

Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор

Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор - РИА Новости, 19.11.2021

Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор

Осужденная на пять лет колонии-поселения Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходе в столичном районе Солнцево, обжаловала приговор, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:47

2021-11-19T12:47

2021-11-19T13:10

валерия башкирова

дтп с тремя детьми в солнцево

происшествия

москва

онк

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Осужденная на пять лет колонии-поселения Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходе в столичном районе Солнцево, обжаловала приговор, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Суд назначил Башкировой пять лет колонии-поселения, а также лишил девушку права на управление транспортом на 2,5 года. Прокуратура Москвы уже внесла апелляционное представление на приговор – обвинение просило 6 лет колонии общего режима."Башкирова подала апелляционную жалобу, но, по ее словам, сделала она это лишь потому, что прокурор решил обжаловать приговор. Она также сказала, что была готова к приговору, который ей вынес суд", - заявил правозащитник.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

https://ria.ru/20211117/dtp-1759472578.html

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, москва, онк