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Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор
Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор - РИА Новости, 19.11.2021
Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор
Осужденная на пять лет колонии-поселения Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходе в столичном районе Солнцево, обжаловала приговор, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:47
2021-11-19T13:10
валерия башкирова
дтп с тремя детьми в солнцево
происшествия
москва
онк
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Осужденная на пять лет колонии-поселения Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходе в столичном районе Солнцево, обжаловала приговор, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Суд назначил Башкировой пять лет колонии-поселения, а также лишил девушку права на управление транспортом на 2,5 года. Прокуратура Москвы уже внесла апелляционное представление на приговор – обвинение просило 6 лет колонии общего режима."Башкирова подала апелляционную жалобу, но, по ее словам, сделала она это лишь потому, что прокурор решил обжаловать приговор. Она также сказала, что была готова к приговору, который ей вынес суд", - заявил правозащитник.Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
https://ria.ru/20211117/dtp-1759472578.html
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валерия башкирова, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, москва, онк
12:47 19.11.2021 (обновлено: 13:10 19.11.2021)
 
Сбившая трех детей в Солнцево Башкирова обжаловала приговор

Валерия Башкирова, сбившая трех детей на переходе в Солнцево, обжаловала приговор

© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Солнцевского судаВалерия Башкирова, сбившая 16 июля на автомобиле Mazda троих детей, во время оглашения приговора в Солнцевском суде
Валерия Башкирова, сбившая 16 июля на автомобиле Mazda троих детей, во время оглашения приговора в Солнцевском суде - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© АГН "Москва" / предоставлено пресс-службой Солнцевского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Осужденная на пять лет колонии-поселения Валерия Башкирова, сбившая трех детей на пешеходе в столичном районе Солнцево, обжаловала приговор, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Суд назначил Башкировой пять лет колонии-поселения, а также лишил девушку права на управление транспортом на 2,5 года. Прокуратура Москвы уже внесла апелляционное представление на приговор – обвинение просило 6 лет колонии общего режима.
Момент наезда Mazda на троих детей на зебре в Москве
17 ноября, 15:03
Прокуратура обжаловала приговор сбившей детей на переходе в Солнцево
"Башкирова подала апелляционную жалобу, но, по ее словам, сделала она это лишь потому, что прокурор решил обжаловать приговор. Она также сказала, что была готова к приговору, который ей вынес суд", - заявил правозащитник.
Днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Цветы в память о погибших детях на месте ДТП на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 01:08
Отец одного из погибших детей в ДТП в Москве рассказал о трагедии
 
Валерия БашкироваДТП с тремя детьми в СолнцевоПроисшествияМоскваОНК
 
 
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