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ВТБ запускает новый вклад с доходностью до 9% годовых
ВТБ запускает новый вклад с доходностью до 9% годовых - РИА Новости, 19.11.2021
ВТБ запускает новый вклад с доходностью до 9% годовых
Банк ВТБ (ПАО) запустил новый вклад "Выгодное начало" с доходностью до 9% годовых для тех, кто последние полгода не пользовался сберегательными продуктами... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:45
2021-11-19T18:45
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новый вклад "Выгодное начало" с доходностью до 9% годовых для тех, кто последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка, сообщает кредитное учреждение."Базовая ставка по вкладу "Выгодное начало" при открытии в отделении банка составляет 7,70% годовых с учетом капитализации процентов, при открытии в ВТБ Онлайн (6+) – 8%. Клиент может увеличить доходность продукта на 1 процентный пункт – до 9% годовых, подключив опцию "Сбережения" к Мультикарте", - говорится в сообщении.Клиент может открыть вклад "Выгодное начало" только в том случае, если в течение полугода не имел открытых вкладов и накопительных счетов в ВТБ.Минимальная сумма вклада при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тысячу рублей, в отделении – 30 тысяч рублей. Максимальная сумма – 1 миллиард рублей, срок размещения – 370 дней. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются на счет вклада. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление вклада на новый срок не предусмотрены.Надбавка по опции "Сбережения" по Мультикарте начисляется на минимальный совокупный остаток по вкладам в рублях на сумму не более 1,5 миллионов рублей и выплачивается на мастер-счет в размере 1% годовых при тратах по картам в месяц от 10 тысяч рублей.При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и уплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на момент досрочного востребования вклада.
https://ria.ru/20211119/sdelki-1759795320.html
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новости компаний - экономика, втб, россия
18:45 19.11.2021
 

ВТБ запускает новый вклад с доходностью до 9% годовых

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил новый вклад "Выгодное начало" с доходностью до 9% годовых для тех, кто последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка, сообщает кредитное учреждение.
"Базовая ставка по вкладу "Выгодное начало" при открытии в отделении банка составляет 7,70% годовых с учетом капитализации процентов, при открытии в ВТБ Онлайн (6+) – 8%. Клиент может увеличить доходность продукта на 1 процентный пункт – до 9% годовых, подключив опцию "Сбережения" к Мультикарте", - говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Клиент может открыть вклад "Выгодное начало" только в том случае, если в течение полугода не имел открытых вкладов и накопительных счетов в ВТБ.
Минимальная сумма вклада при открытии в ВТБ Онлайн составляет 1 тысячу рублей, в отделении – 30 тысяч рублей. Максимальная сумма – 1 миллиард рублей, срок размещения – 370 дней. Проценты по депозиту выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются на счет вклада. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление вклада на новый срок не предусмотрены.
Надбавка по опции "Сбережения" по Мультикарте начисляется на минимальный совокупный остаток по вкладам в рублях на сумму не более 1,5 миллионов рублей и выплачивается на мастер-счет в размере 1% годовых при тратах по картам в месяц от 10 тысяч рублей.
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При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются и уплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на момент досрочного востребования вклада.
"Сегодня особенно выгодно размещать деньги на срочных вкладах: ставки по депозитам приближаются к пиковым значениям, и средства целесообразно размещать в инструментах с фиксированной доходностью. Поэтому мы предложили клиентам новый интересный сберегательный продукт - вклад "Выгодное начало. Это хорошая возможность разместить средства на средний срок под высокий процент", - приводится в сообщении комментарий заместителя начальника управления "Сбережения" ВТБ. Марии Ворониной.
 
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