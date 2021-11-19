https://ria.ru/20211119/azerbaydzhan-1759863891.html

Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе

Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе - РИА Новости, 19.11.2021

Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе

Баку при посредничестве российских миротворцев передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на армяно-азербайджанской границе во вторник,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

в мире

армения

азербайджан

сергей шойгу

минобороны азербайджана

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg

ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Баку при посредничестве российских миротворцев передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на армяно-азербайджанской границе во вторник, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Поздно вечером, 18 ноября, в Шуши азербайджанская сторона при непосредственном посредничестве российских миротворцев передала государственной службе по чрезвычайным ситуациям (Карабаха – ред.) тела трех армянских военнослужащих, погибших на восточном участке границы Армении в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 16 ноября", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Отмечается, что, по предварительным данным, тела были эвакуированы с территории близ села Ишханасар Сюникской области Армении."Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред) сегодня доставила тела в Ереван", - отмечается в сообщении.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/armeniya-1759596512.html

https://ria.ru/20211119/armeniya-1759744639.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе