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https://ria.ru/20211119/azerbaydzhan-1759863891.html
Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе
Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе - РИА Новости, 19.11.2021
Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе
Баку при посредничестве российских миротворцев передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на армяно-азербайджанской границе во вторник,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:33
2021-11-19T17:33
в мире
армения
азербайджан
сергей шойгу
минобороны азербайджана
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Баку при посредничестве российских миротворцев передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на армяно-азербайджанской границе во вторник, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Поздно вечером, 18 ноября, в Шуши азербайджанская сторона при непосредственном посредничестве российских миротворцев передала государственной службе по чрезвычайным ситуациям (Карабаха – ред.) тела трех армянских военнослужащих, погибших на восточном участке границы Армении в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 16 ноября", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Отмечается, что, по предварительным данным, тела были эвакуированы с территории близ села Ишханасар Сюникской области Армении."Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред) сегодня доставила тела в Ереван", - отмечается в сообщении.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/armeniya-1759596512.html
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в мире, армения, азербайджан, сергей шойгу, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:33 19.11.2021
 
Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших на границе

Баку передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на границе 16 ноября

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Баку при посредничестве российских миротворцев передал армянской стороне тела трех военных, погибших в боях на армяно-азербайджанской границе во вторник, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Поздно вечером, 18 ноября, в Шуши азербайджанская сторона при непосредственном посредничестве российских миротворцев передала государственной службе по чрезвычайным ситуациям (Карабаха – ред.) тела трех армянских военнослужащих, погибших на восточном участке границы Армении в результате нападения азербайджанских вооруженных сил 16 ноября", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 11:32В мире
Армения и Азербайджан заявили о стрельбе на границе
Отмечается, что, по предварительным данным, тела были эвакуированы с территории близ села Ишханасар Сюникской области Армении.
"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред) сегодня доставила тела в Ереван", - отмечается в сообщении.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
09:34
Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября
 
В миреАрменияАзербайджанСергей ШойгуМинобороны АзербайджанаРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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