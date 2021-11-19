Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/arest-1759816075.html
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест - РИА Новости, 19.11.2021
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:39
2021-11-19T14:39
происшествия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томское пиво
иван кляйн
задержание мэра томска
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584616935_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_450670fcdb50fcf062541863ac9cd201.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну, сообщила РИА Новости представитель суда."Домашний арест продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.Советский райсуд Томска в апреле этого года начал рассмотрение дела Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на 8 апреля.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта этого года он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html
https://ria.ru/20210531/vzyatki-1734861387.html
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584616935_0:0:1470:1102_1920x0_80_0_0_753bfd261527306c43da0a016062fd54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томское пиво, иван кляйн, задержание мэра томска
14:39 19.11.2021
 
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест на три месяца

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкИван Кляйн
Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Домашний арест продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 08:37
Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала его арест
Советский райсуд Томска в апреле этого года начал рассмотрение дела Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на 8 апреля.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта этого года он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
Задержание - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 07:26
Экс-заместителя мэра Иркутска отправили под домашний арест
 
ПроисшествияТомскСледственный комитет России (СК РФ)Томское пивоИван КляйнЗадержание мэра Томска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге