https://ria.ru/20211119/arest-1759816075.html
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест - РИА Новости, 19.11.2021
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:39
2021-11-19T14:39
2021-11-19T14:39
происшествия
томск
следственный комитет россии (ск рф)
томское пиво
иван кляйн
задержание мэра томска
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну, сообщила РИА Новости представитель суда."Домашний арест продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.Советский райсуд Томска в апреле этого года начал рассмотрение дела Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на 8 апреля.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта этого года он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html
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происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томское пиво, иван кляйн, задержание мэра томска
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест на три месяца
НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости.
Советский районный суд Томска
в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну
, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Домашний арест продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Советский райсуд Томска в апреле этого года начал рассмотрение дела Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на 8 апреля.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта этого года он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
По данным СК
, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво
". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.
Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.