https://ria.ru/20211119/arest-1759816075.html

Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест - РИА Новости, 19.11.2021

Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:39

2021-11-19T14:39

2021-11-19T14:39

происшествия

томск

следственный комитет россии (ск рф)

томское пиво

иван кляйн

задержание мэра томска

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Советский районный суд Томска в пятницу продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста временно отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну, сообщила РИА Новости представитель суда."Домашний арест продлили на три месяца", - сказала собеседница агентства.Советский райсуд Томска в апреле этого года начал рассмотрение дела Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Изначально процесс должен был начаться 17 марта, но из-за операции Кляйна первое заседание было перенесено на 8 апреля.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. Кировский районный суд 14 ноября арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта этого года он находится под домашним арестом. Вину градоначальник не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без торгов. Третье дело, по версии следствия, связано с тем, что Кляйн на посту мэра Томска участвовал в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является.Кляйн долгое время был гендиректором компании "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.

https://ria.ru/20211008/vladivostok-1753612085.html

https://ria.ru/20210531/vzyatki-1734861387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томск, следственный комитет россии (ск рф), томское пиво, иван кляйн, задержание мэра томска