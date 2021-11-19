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Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента

Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента - РИА Новости, 19.11.2021

Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента

Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за год выросли на 22%, достигнув максимального показателя с 2008 года, сообщает Национальный институт космических... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:27

2021-11-19T09:27

2021-11-19T09:27

в мире

амазонка (река)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за год выросли на 22%, достигнув максимального показателя с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).По его данным, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.

https://ria.ru/20211112/rubka-1758678150.html

амазонка (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, амазонка (река)