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Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента
Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента - РИА Новости, 19.11.2021
Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента
Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за год выросли на 22%, достигнув максимального показателя с 2008 года, сообщает Национальный институт космических... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:27
2021-11-19T09:27
2021-11-19T09:27
в мире
амазонка (река)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Темпы исчезновения лесов бразильской Амазонки за год выросли на 22%, достигнув максимального показателя с 2008 года, сообщает Национальный институт космических исследований (INPE).По его данным, с августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров леса.В 2008 году площадь леса сократилась на 12 911 квадратных километров.Данные были получены с помощью системы Prodes, использующей снимки с спутников.
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в мире, амазонка (река)
Темпы исчезновения лесов Амазонки за год выросли на 22 процента
С августа 2020 по июль 2021 года исчезло 13 235 квадратных километров амазонского леса